Детальніше про ситуацію розповіли місцеві видання. Кажуть, що внаслідок короткого замикання у Дагестані спалахнула покрівля багатоповерхівки. Також без світла залишилися кілька вулиць Махачкали.

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Яскравий спалах та іскри градом

Відомо, що коротке замикання сталося на високовольтній лінії. Воно стало причиною загоряння на даху багатоповерхівки на вулиці Героїв Дагестану, розташованої поблизу. Як пишуть ЗМІ, полум'я миттєво охопило покрівлю. Відтак, рятувальники оперативно евакуювали 65 мешканців, щоб уникнути жертв.

Як розповіли самі місцеві мешканці, вони побачили яскравий синій спалах. Він супроводився відключенням світла у центральній частині Махачкали.

Внаслідок короткого замикання спалахнула пожежа: дивіться відео

Згодом у МНС Росії сповістили, що їм вдалося локалізувати пожежу. Правда, наслідки замикання ще усувають. Власне, у чатах місцеві мешканці бідкаються, що сусідні вулиці у темряві, адже після інциденту у них відсутня електроенергія.

Власне, камери відеоспостереження зафіксували спалах у Махачкалі. На відео можна побачити яскравий спалах, почути різкий звук, після якого на автомобілі градом посипалися іскри.

Моторошний спалах зафільмувала камера спостереження: дивіться відео

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Звернімо увагу, що у ніч проти 19 січня вкрай неспокійно було у кількох областях Росії. Представник ГУР МО Андрій Юсов поділився деталями щодо масових загорянь у містах країни-агресорки.

За словами Юсова, коли йдеться про нафтобазу, залучену у забезпеченні окупаційного корпусу паливо-мастильними матеріалами й не лише, то це ускладнює логістику російського війська. Це дозволяє зривати графіки постачання.

Також представник ГУР МО зазначив, що це надає додаткові можливості та більше часу. А ще це збільшує простір для маневру українських військових.

Водночас Андрій Юсов відреагував на твердження росіян, що пожежі спалахнули через буцімто атаки українських безпілотників. Йдеться про БпЛА, які здатні долати 900 кілометрів.

Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, але українські безпілотники звичайно можуть долати й не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російському суспільстві, то всі питання до Путіна, до Шойгу, до Герасімова, до тих людей, які продовжують геноцидну війну проти України,

– зауважив Юсов.

Також він додав, що було б дивно, якби ці події минулися без наслідків для військових об'єктів на території країни-агресорки.