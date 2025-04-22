На Тернопольщине 19-летняя роженица бросила новорожденного сына на улице – ее нашла полиция

В поселке Вишневец Кременецкого района Тернопольской области прохожие обнаружили новорожденного мальчика, оставленного возле недействующего магазина. Инцидент произошел в воскресенье, 20 апреля, около 13:45.

Правоохранителям удалось установить личность роженицы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

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Сколько лет лишения свободы грозит фигурантке

О находке сообщили в отделение полиции №1 города Лановцы. Ребенка сразу доставили в больницу, где его обследовали медики. К счастью, пока жизни малыша ничего не угрожает.

Полицейские оперативно начали комплекс мероприятий для раскрытия преступления. Они опросили местных жителей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, проверяли информацию о беременных женщинах в поселке и окрестных селах, а также тесно сотрудничали с медицинскими учреждениями и социальными службами.

К расследованию присоединились также инспекторы службы образовательной безопасности и полицейские офицеры общины.

Слаженная работа правоохранителей дала результат – личность матери удалось установить. Ею оказалась 19-летняя местная жительница, которая не состояла на медицинском учете.

Как сообщили в полиции, девушка недавно вернулась из-за границы, родила ребенка дома, завернула его в одеяло и оставила на улице.

С женщиной сейчас проводятся следственные действия. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Тернопольской области трехлетняя девочка самостоятельно прошла 10 километров леса. Ее нашли между селами Круки и Копани.