Правоохоронцям вдалося встановити особу породіллі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Дивіться також Від 3 до 16 років: в якому стані перебувають діти, які постраждали в Запоріжжі

Скільки років позбавлення волі загрожує фігурантці

Про знахідку повідомили до відділення поліції №1 міста Ланівці. Дитину одразу доправили до лікарні, де її обстежили медики. На щастя, наразі життю малюка нічого не загрожує.

Поліціянти оперативно розпочали комплекс заходів для розкриття злочину. Вони опитали місцевих жителів, переглянули записи з камер відеоспостереження, перевіряли інформацію про вагітних жінок у селищі та навколишніх селах, а також тісно співпрацювали з медичними установами та соціальними службами.

До розслідування долучилися також інспектори служби освітньої безпеки та поліцейські офіцери громади.

Злагоджена робота правоохоронців дала результат – особу матері вдалося встановити. Нею виявилася 19-річна місцева жителька, яка не перебувала на медичному обліку.

Як повідомили у поліції, дівчина нещодавно повернулася з-за кордону, народила дитину вдома, загорнула її в ковдру і залишила на вулиці.

З жінкою наразі проводяться слідчі дії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Тернопільській області трирічна дівчинка самостійно пройшла 10 кілометрів лісу. Її знайшли між селами Круки та Копані.