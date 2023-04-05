Топорно сделано: как в России фабрикуют дело об убийстве Татарского

В России арестовали на 2 месяца Дарью Трепову. Ее подозревают в причастности к убийству пропагандиста Владлена Татарского 2 апреля в Санкт-Петербурге.

Как рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, российские власти очень оперативно нашли виновную в этом деле, так же как за 2 дня расследовали убийство Дарьи Дугиной в августе прошлого года.

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Уже назначили виновных

Тизенгаузен напомнил, что тогда российские правоохранители предоставили совершенно несопоставимые факты о подозреваемой в убийстве Дугиной женщине, которая с ребенком и котом в переноске пересекла границу.

Приблизительно такой же гремучий коктейль они уже сформировали по делу Татарского. Там уже фигурируют структуры Алексея Навального, спецслужбы украинских и западных разведок. Они все собрали в кучу и рассказали, что это и есть виновные,

– подчеркнул политтехнолог.

Пропагандисты не долго будут помнить Владлена Татарского, хотя Владимир Соловьев уже называет его "святым".

"Цикл жизни российского коллаборанта такой – свои уничтожили, дальше он живет 1 – 2 дня как некая "куколка". И все", – заметил Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен о последствиях для пропагандистов после Татарского убийства: смотрите видео

Могли использовать "в темную"

Дальнейшая судьба Треповой будет такова, что на нее будут давить российские правоохранители. Хотя судя по видео, где она передает бюст Татарскому, а потом спокойно садится в нескольких метрах от него, понятно, что она ни о чем не подозревала. Поэтому наверняка ее могли использовать "в темную".

Не исключаю, что могли создать аккаунт от украинских представителей и попросить ее передать бюст Татарскому. ФСБ все, как всегда, топорно сделала,

– подчеркнул собеседник.

В то же время, пропагандисты теперь очень опасаются, кто из них может быть следующим.

"Дугина не была таким ярым пропагандистом, как Татарский. А вот когда добрались до него, это уже опасно для них. Вот и Антон Красовский написал, что он "может быть следующим". Конечно может быть. ФСБ всегда мало крови", - уверен политтехнолог.

Ликвидация российского пропагандиста Владлена Татарского 2 апреля