Топорно сделано: как в России фабрикуют дело об убийстве Татарского
В России арестовали на 2 месяца Дарью Трепову. Ее подозревают в причастности к убийству пропагандиста Владлена Татарского 2 апреля в Санкт-Петербурге.
Как рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, российские власти очень оперативно нашли виновную в этом деле, так же как за 2 дня расследовали убийство Дарьи Дугиной в августе прошлого года.
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Уже назначили виновных
Тизенгаузен напомнил, что тогда российские правоохранители предоставили совершенно несопоставимые факты о подозреваемой в убийстве Дугиной женщине, которая с ребенком и котом в переноске пересекла границу.
Приблизительно такой же гремучий коктейль они уже сформировали по делу Татарского. Там уже фигурируют структуры Алексея Навального, спецслужбы украинских и западных разведок. Они все собрали в кучу и рассказали, что это и есть виновные,
– подчеркнул политтехнолог.
Пропагандисты не долго будут помнить Владлена Татарского, хотя Владимир Соловьев уже называет его "святым".
"Цикл жизни российского коллаборанта такой – свои уничтожили, дальше он живет 1 – 2 дня как некая "куколка". И все", – заметил Тизенгаузен.
Борис Тизенгаузен о последствиях для пропагандистов после Татарского убийства: смотрите видео
Могли использовать "в темную"
Дальнейшая судьба Треповой будет такова, что на нее будут давить российские правоохранители. Хотя судя по видео, где она передает бюст Татарскому, а потом спокойно садится в нескольких метрах от него, понятно, что она ни о чем не подозревала. Поэтому наверняка ее могли использовать "в темную".
Не исключаю, что могли создать аккаунт от украинских представителей и попросить ее передать бюст Татарскому. ФСБ все, как всегда, топорно сделала,
– подчеркнул собеседник.
В то же время, пропагандисты теперь очень опасаются, кто из них может быть следующим.
"Дугина не была таким ярым пропагандистом, как Татарский. А вот когда добрались до него, это уже опасно для них. Вот и Антон Красовский написал, что он "может быть следующим". Конечно может быть. ФСБ всегда мало крови", - уверен политтехнолог.
Ликвидация российского пропагандиста Владлена Татарского 2 апреля
- 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге в результате взрыва был уничтожен военкор Владлен Татарскийо (Максим Фомин).
- На следующий день была задержана Дарья Трепова, которая передала бюст Татарскому. В нем была скрыта взрывчатка, убившая пропагандиста и ранившая присутствующих в кафе. В России дело об убийстве было переквалифицировано в "теракт".
- Девушка утверждает, что ее "использовали и подставили". РосСМИ утверждают, что она якобы была завербована "журналистом-перебежчиком" Романом Попковым. А он заставлял Трепову осуществлять задания агента украинских спецслужб.
- В то же время российские пропагандисты обвинили в убийстве военкора либералов, поклонников Алексея Навального, феминисток.
- По версии издание The Times, причиной ликвидации военкора могут быть споры между группами в окружении Путина Журналисты упомянули конфликт Пригожина с российскими силовиками. К тому же Татарский был активным сторонником Пригожина, а взрыв произошел в кафе, ранее принадлежавшем владельцу ЧВК "Вагнер".