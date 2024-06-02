В Хмельницкой области во время купания утонули двое подростков
Источник:ГСЧС
В Хмельницкой области 2 июня произошла ужасная трагедия. Во время купания в селе Сутковцы утонули двое подростков.
Тела обоих несовершеннолетних достали спасатели. К сожалению, детей не удалось вернуть к жизни.
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В Хмельницкой области утонули двое несовершеннолетних
В ГСЧС рассказали, что 2 июня в 14:05 к спасателям села Ярмолинцы поступило сообщение от сотрудников полиции, что в селе Сутковцы Хмельницкого района на местном водоеме, вероятно, утонули подростки.
Еще до прибытия чрезвычайников, медики достали из воды тело мальчика 2010 года рождения и начали реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата,
– сказали спасатели.
Кроме того, на место происшествия для поиска другого подростка были привлечены водолазы ГСЧС Хмельницкой области. Они обследовали акваторию пруда и подняли на поверхность тело девочки 2013 года рождения. Ребенка также не удалось вернуть к жизни.
В Хмельницкой области утонули 2 подростков / Фото ГСЧС
Спасатели также отметили, что на месте инцидента с родными погибших работали психологи ГСЧС. Они помогали родным погибших справиться с потерей своих детей.24 Канал выражает искренние соболезнования родным и знакомым погибших в результате инцидента в Хмельницкой области детей.
Ранее подросток утонул на озере в Киеве
- В Киевской аварийно-спасательной службе 20 мая рассказали, что в украинской столице на Оболони во время отдыха с друзьями на озере Вербное погиб 14-летний подросток. Парень пошел купаться в водоем и вдруг начал тонуть.
- На месте происшествия работали водолазы Киевской аварийно-спасательной службы. Водолазы нашли тело парня, к сожалению, его не удалось вернуть к жизни.
- КАРС также призвала взрослых следить за своими детьми во время отдыха на воде. В службе также напомнили, что в этом году в Киеве открытие пляжного сезона, учитывая действие военного положения, не планируется.
- В то же время очевидцы трагедии в соцсетях писали, что сначала друзья подростка, тонувшего, действительно пытались спасти его самостоятельно. А свидетели трагического случая обвиняют спасателей, которые якобы долго ехали на место происшествия.
- Однако в комментарии 24 Канала в ГСЧС уточнили, что вызовов с места происшествия они не получали. Поэтому спасатели службы к этому инциденту не привлекались.