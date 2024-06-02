В Хмельницкой области во время купания утонули двое подростков

В Хмельницкой области 2 июня произошла ужасная трагедия. Во время купания в селе Сутковцы утонули двое подростков.

Тела обоих несовершеннолетних достали спасатели. К сожалению, детей не удалось вернуть к жизни.

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В Хмельницкой области утонули двое несовершеннолетних

В ГСЧС рассказали, что 2 июня в 14:05 к спасателям села Ярмолинцы поступило сообщение от сотрудников полиции, что в селе Сутковцы Хмельницкого района на местном водоеме, вероятно, утонули подростки.

Еще до прибытия чрезвычайников, медики достали из воды тело мальчика 2010 года рождения и начали реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата,

– сказали спасатели.

Кроме того, на место происшествия для поиска другого подростка были привлечены водолазы ГСЧС Хмельницкой области. Они обследовали акваторию пруда и подняли на поверхность тело девочки 2013 года рождения. Ребенка также не удалось вернуть к жизни.

В Хмельницкой области утонули 2 подростков / Фото ГСЧС

Спасатели также отметили, что на месте инцидента с родными погибших работали психологи ГСЧС. Они помогали родным погибших справиться с потерей своих детей.

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