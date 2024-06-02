Тіла обох неповнолітніх дістали рятувальники. На жаль, дітей не вдалося повернути до життя.

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У Хмельницькій області потонули двоє неповнолітніх

У ДСНС розповіли, що 2 червня о 14:05 до рятувальників села Ярмолинці надійшло повідомлення від працівників поліції, що в селі Сутківці Хмельницького району на місцевій водоймі, ймовірно, втопилися підлітки.

Ще до прибуття надзвичайників, медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи, які, на жаль, не дали результату,

– сказали рятувальники.

Окрім того, на місце події для пошуку іншого підлітка було залучено водолазів ДСНС Хмельниччини. Вони обстежили акваторію ставка та підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження. Дитину також не вдалося повернути до життя.

У Хмельницькій області потонули 2 підлітків / Фото ДСНС

Рятувальники також зазначили, що на місці інциденту з рідними загиблих працювали психологи ДСНС. Вони допомагали рідним загиблих впоратися з втратою своїх дітей.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та знайомим загиблих внаслідок інциденту на Хмельниччині дітей.

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