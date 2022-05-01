"2 мая – сакральная дата для россиян": какие ограничения будут действовать в Одесской области следующие 3 дня

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Одессе стартует длительный комендантский час с ограничениями.

По его словам, он начнется в 22 часа вечером 1 мая и продержится до 5 утра 3 мая. Об этом пресс-секретарь Одесской ОВА рассказал в прямом эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Важно Могут ссылать ДРГ на Одесщину, – Денисенко о роли Приднестровья в войне

Сергей Братчук объяснил, что столь жесткие условия необходимы, потому что впереди 2 мая. Для рашистов это особый день, ведь они создают себе определенные символы в виде сакральных дат.

Мы предполагаем, что возможны провокации. Для того чтобы максимально обеспечить спокойствие и мир наших людей, а также общественный порядок, сдерживать ситуацию в городе и области, — объявлен удлиненный комендантский час,

– объяснил Сергей Братчук.

Спикер Одесской ОВА сообщил, какие будут действовать ограничения:

не будет работать общественный транспорт,

запрет передвижения граждан,

запрет на передвижение на собственном автотранспорте.

Он отметил, что могут передвигаться только те граждане, которые относятся к критической инфраструктуре, к обеспечению функционирования тех или иных предприятий – скорые помощи, подразделения спасательных служб, Силы нашей обороны. Все эти категории граждан будут иметь специальные пропуска.

Сергей Братчук добавил, что у людей настроения по этому продленному часу – отличные. Они поддерживают и даже хотели бы, чтобы такой комендантский час стартовал сегодня (1 мая – 24 канал) утром.

Что известно о российских обстрелах Одессы

В Одесской области вражеским ударом 30 апреля повредили взлетную полосу главного аэропорта региона. Теперь его невозможно использовать по назначению.

"Прилетами" 2 ракет из Каспийского моря были уничтожены инфраструктурные объекты. В канун Пасхи россияне, в частности, обстреляли жилой дом.

Там погибли 8 человек, среди которых был и 3-месячный младенец. Также 10 человек были ранены и попали в больницу.

Может заинтересовать – Сергей Братчук о провокациях в Приднестровье и обстрелах Одесской области: смотрите видео