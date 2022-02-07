В 20 милях от берегов Одессы: морская охрана зафиксировала разведывательный корабль России

Украинские пограничники 6 февраля зафиксировали разведывательный корабль России. Судно заметили в 20 морских милях от берегов Одессы, то есть почти в 40 километрах.

Морская охрана системно обнаруживает и отслеживает корабли Черноморского флота России. На этот раз судно находилось за пределами территориального моря Украины, об этом в комментарии 24 каналу рассказала пресс-секретарь службы Наталья Гуменюк.

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Украинские пограничники контролируют ситуацию

Государственную границу нашего государства российское судно не нарушало. Все происходило в рамках морского международного права. Нахождение в этой зоне кораблей не является чем-то чрезвычайным,

– сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что в стране не первый год напряженная ситуация с таким агрессивным соседом. Их пребывание в море является системным и постоянным, что наблюдается последние 8 лет. В то же время морская охрана все контролирует.

Во взаимодействии с военно-морскими силами Вооруженных сил Украины мы выполняем задачи в море и постоянно их видим, наблюдаем и фиксируем. Корабль России "Иван Хурс" действительно находился в исключительно морской экономической зоне Украины. Тем временем наше судно отслеживало его маневры,

– подчеркнула пресс-секретарь.

Маневры российских кораблей

В России 31 января заявили, что корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования. Речь идет о более 20 судах, которые без флота вернулись в Крымскую и Новороссийскую военно-морские базы. То есть военные учения в Черном море закончились.

Возле Великобритании замечали 6 десантных кораблей России. Все они принадлежат к Балтийскому и Северному флотам Кремля. Наиболее вероятно, что корабли направлялись в Черное море.

В то же время ожидается, что группа кораблей Северного и Балтийского флотов России зайдет в Черное море 8 -9 февраля. Речь идет о тех же 6 больших десантных судах.

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Исключительная морская экономическая зона Украины — это, прилегающие к Украине акватории Черного моря, со всеми природными ресурсами, которые лежат за пределами государственной территории Украины и считаются водами открытого моря. Ширина исключительной морской экономической зоны до 200 морских миль.