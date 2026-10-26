Горят цистерны с топливом: в Свердловской области России сошли с рельсов 20 вагонов

В Свердловской области России утром 26 октября сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда. В результате инцидента загорелись 7 цистерн с топливом и раздались взрывы.

Об инциденте на железной дороге пишут российские СМИ. Местные жители слышали мощный взрыв.

Что известно о пожаре на российской железной дороге

На данный момент железнодорожники подтверждают факт возгорания цистерн с топливом, однако причины катастрофы пока не называют.

"Нарушен габарит соседнего пути, движение приостановлено. К месту происшествия направлены пожарные и восстановительные поезда", – говорится в сообщении российской железной дороги.

Авария произошла на участке Свердловской железной дороги. По предварительной информации, в составе грузового поезда находилось большое количество цистерн с горюче-смазочными материалами.

Очевидцы сообщают, что пламя охватило несколько вагонов подряд, а столб дыма виден за несколько километров.

Взрыв на железной дороге, на Чусовском тракте. Я проснулся, когда раздался взрыв, было светло, как днем,

– рассказал один из свидетелей.

На место происшествия направлены экстренные службы для ликвидации пожара.

Напомним, что 25 октября ВСУ нанесли удар ракетами по заводу "Энергия" в Липецкой области. Завод обеспечивает деталями военную технику.