В 2021 году российские снайперы убили 43 украинских воинов, – Резников

Минобороны Украины заявило, что за 2021 год от снайперского огня оккупантов на Донбассе погибло 43 украинских военных. Министр Алексей Резников говорит, что россияне еще с января начали нарушать режим тишины.

По его словам, с тех пор и использовали снайперские выстрелы, убивая украинских военных. Цинизм таких действий оккупантов в том, что снайперский огонь не видит ОБСЕ.

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ОБСЕ не видит снайперский огонь

Министр уверен, что коварство российских войск в том, чтобы сделать тихо выстрел снайпера и убить нашего военного. Тогда украинские защитники в ответ должны применить соответственно минометный огонь или артиллерийский.

Если снайпер делает выстрел, его не слышит и не видит мониторинговая миссия СММ ОБСЕ. А лучшая тактика военных на погашение, реакция на снайперский огонь – это применение артиллерии или гранатометов, минометов и так далее,

– говорит Резников.

Министр уверенно заявляет, что тогда ОБСЕ, конечно бы, зафиксировало публичное нарушение со стороны украинских Вооруженных Сил. А тогда россияне бы в каждом своем телевизоре кричали, что именно Украина нарушает Минские соглашения, режим "тишины".

Последние новости о войне на Донбассе

Пророссийские войска активно ведут обстрелы позиций украинских военных на Востоке. Возле Золотого нужно идти быстро, прячась за кустами. По словам военных, заметив движение, оккупанты сразу начинают стрелять.

Также вблизи линий фронта пророссийские боевики размещают запрещенную военную технику. Там заметили и танки, и "Гвоздики", и броневики. Наблюдатели ОБСЕ заметили 102 единицы военной техники. Стягивание сил агрессора свидетельствует о дальнейшей эскалации напряжения.

18 декабря на Донбассе оккупанты ранили украинского воина. Героя госпитализировали в лечебное учреждение.

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