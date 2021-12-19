В 2021 году российские снайперы убили 43 украинских воинов, – Резников

19 декабря 2021 , 14:20
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Минобороны

Минобороны Украины заявило, что за 2021 год от снайперского огня оккупантов на Донбассе погибло 43 украинских военных. Министр Алексей Резников говорит, что россияне еще с января начали нарушать режим тишины.

По его словам, с тех пор и использовали снайперские выстрелы, убивая украинских военных. Цинизм таких действий оккупантов в том, что снайперский огонь не видит ОБСЕ.

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ОБСЕ не видит снайперский огонь

Министр уверен, что коварство российских войск в том, чтобы сделать тихо выстрел снайпера и убить нашего военного. Тогда украинские защитники в ответ должны применить соответственно минометный огонь или артиллерийский.

Если снайпер делает выстрел, его не слышит и не видит мониторинговая миссия СММ ОБСЕ. А лучшая тактика военных на погашение, реакция на снайперский огонь – это применение артиллерии или гранатометов, минометов и так далее,
– говорит Резников.

Министр уверенно заявляет, что тогда ОБСЕ, конечно бы, зафиксировало публичное нарушение со стороны украинских Вооруженных Сил. А тогда россияне бы в каждом своем телевизоре кричали, что именно Украина нарушает Минские соглашения, режим "тишины".

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Автор: Оксана Княжик