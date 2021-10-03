В 2022 году Россия планирует потратить на армию больше, чем на экономику

В проекте бюджета России на 2022 год 15% всех средств предусмотрены на военную сферу. Таким образом в Кремле вернулись к тому, что расходы на армию превышают выделенные средства на экономику.

Изменения в бюджете предусмотрены на следующие три года. Разница между выделенными средствами на армию и экономику не слишком существенна, но дает возможность увидеть приоритеты Москвы.

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Сколько Россия потратит на армию

В 2022 году Россия потратит на вооружение и военных более 3,5 триллиона рублей, что на несколько миллиардов больше, чем экономику. Однако больше всего средств Кремль выделит на социальную политику – 5,8 триллиона рублей.



Как менялись бюджет на экономику (синяя линия) и на армию (зеленая линия) в России / Минфин России

Расходы на армию в России растут с 2014 года – с начала агрессии против Украины. Каждый год военная сфера для Кремля была приоритетнее, чем экономика. Однако в 2020 и в 2021 годах в России решили все же вкладывать средства в экономическую сферу из-за пандемии коронавируса и вызванного им кризиса.

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