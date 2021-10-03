Зміни в бюджеті передбачені на наступні три роки. Різниця між виділеними коштами на армію та економіку не надто суттєва, але дає можливість побачити пріоритети Москви.
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Скільки Росія витратить на армію
У 2022 році Росія витратить на озброєння та військових понад 3,5 трильйона рублів, що на декілька мільярдів більше, ніж економіку. Однак найбільше коштів Кремль виділить на соціальну політику – 5,8 трильйона рублів.
Як змінювались бюджет на економіку (синя лінія) та на армію (зелена лінія) в Росії / Мінфін Росії
Витрати на армію в Росії зростають з 2014 року – від початку агресії проти України. Щороку військова сфера для Кремля була пріоритетнішою. ніж економіка. Однак у 2020 та в 2021 роках у Росії вирішили все ж таки вкладати кошти в економічну сферу через пандемію коронавірусу і спричинену нею кризу.
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