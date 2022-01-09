В 2022 году война может вспыхнуть в Украине, Иране и у берегов Тайваня – СМИ

СМИ перечислили территории в мире, где ситуация является наиболее напряженной и в любой момент может начаться война. Среди них назвали также и Украину.

На сегодня наиболее напряженной является ситуация вокруг Украины, Ирана и Тайваня. Об этом пишет французский журналист Ален Фрашон.

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Путин готов идти на Киев

Обозреватель убежден, что президент России Владимир Путин готов идти на Киев и подчинить себе всю Украину.

Он заранее позаботился про демонстрацию военной мощи своей страны: ультрасовременные ракетные системы, разрушительные возможности в космосе, масштабные маневры на границах Украины,

– пишет Фрашон.

Основной движущей силой для усиления войны на Донбассе журналист называет то, что США вероятно не захотят принять ультиматум Москвы относительно так называемых "гарантий безопасности" и красных линий по расширению НАТО на восток.

Иран – второе место в мире, где может вспыхнуть война

По мнению автора, вторым местом, где может начаться война, является Иран. Основанием для этого он назвал то, что на начало 2022 года эта страна обогатилась ураном на 60%. В то же время эксперты считают, что нужен лишь месяц, чтобы уровень урана достиг необходимого для военных целей.

Журналист считает, что это подталкивает США и Израиль к удару по ядерному комплексу Ирана, который не останется без ответа. В таком случае конфликт может охватить весь Ближний Восток. Ведь вероятность компромисса между Тегераном с США и Европейским союзом значительно уменьшается.

Что может произойти на Тайване

Как заметил обозреватель, Китай активнее стал проводить морские учения в Южно-Китайском море, что может привести к вторжению на остров. По его мнению, Пекину подыгрывает двусмысленная позиция президента США Джо Байдена и то, что он не хочет вмешиваться в ситуацию вокруг Тайваня.

Вероятное вторжение России в Украину

По данным агентства Conflict Intelligence Team Россия продолжает наращивать войска у украинских границ. Количество военных страны-агрессора может быть больше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле 2021 года.

В США начали подготовку к санкциям против России в случае ее вторжения в Украину. Вашингтон может запретить экспорт любых потребительских товаров, используют произведенную или разработанную в США электронику.

Многие страны-члены НАТО скептически относятся к предстоящим переговорам с Россией по деэскалации. Союзники считают, что Путин просто хочет выиграть время.

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