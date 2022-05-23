2022 или 2023 станут годами вступления Украины в ЕС, – политолог сказал, что для этого нужно

Украина подписала заявку на вступление в Евросоюз, уже в июне мы можем получить статус кандидата. Дальше нас ждет вероятное членство в ЕС.

Однако для этого нужно будет быстро принять все необходимые законы. В то время как возмутительные заявления французского министра о "вступлении Украины в ЕС через 20 лет" выглядят очень смешно. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

Вступление Украины в ЕС через 20 лет: в МИД отреагировали на возмутительное заявление французского министра

"Французы, которые сами пострадали от фашизма во Вторую мировую войну, сегодня потакают новым фашистам – это выглядит несколько неадекватно", – считает он.

По его словам, есть возможности, чтобы их позицию изменить, если на них правильно давить.

Поэтому я уверен, что эти или последующие годы (2022 или 2023 – 24 канал) станут годами вступления Украины в Европейский Союз, полноправного присоединения к членству,

– убежден Давидюк.

Тогда это будет, как он добавил, "большой праздник для единения Европы".

Что нужно Украине для вступления в ЕС

Сейчас для Украины важно получить кандидатсво на вступление в Европейский Союз в июне 2022 года.

"А также просто безумными темпами принять все необходимые законы, которые от нас требует ЕС. Это наша задача", - добавил Давидюк.

Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. Ее почти сразу одобрил Европарламент.

После этого европейское будущее Украины поддержали на саммите ЕС и призвали Еврокомиссию подготовить заключение о готовности нашего государства получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Украина уже передала Европейской комиссии опросник, который необходим, чтобы получить статус кандидата.

Уже в июне 2022 состоится саммит ЕС, на котором обсудят заявку Украины на членство в Евросоюзе. Если Украина получит этот статус, начнет переговорный процесс по вступлению в ЕС.

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