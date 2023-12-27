Хочет захватить Харьков, но это не конец: Дикий разобрал планы Путина на 2024 год

В середине декабря в издании Bild вышел материал о планах Владимира Путина на следующие несколько лет. Журналисты заявили, что Россия планирует оккупировать значительные части Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областей, включая Харьков.

В то же время нельзя утверждать, что данные Bild о планах России полностью правдивы. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, объяснив, что на самом деле планируется в Кремле.

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Кремль не удовлетворит "непобеда"

В таблоиде Bild сообщили, что до конца 2024 года российская армия хочет установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, дойдя до Оскола Харьковской области. До 2026 года полностью оккупировать Харьков, Днепр и Запорожье.

Это, мол, планы Путина с 2024 по 2026 год.

Bild – это все же таблоид, который используют как "сливной бачок", куда сбрасывают информацию из очень сомнительных источников. Я просматривал эти карты и с планами на 2024 год практически согласен. На 2024 год у россиян есть трезвая оценка их и наших возможностей,

– отметил Евгений Дикий.

Поэтому в 2024 году оккупанты заходить дальше реки Оскол не планируют. В то же время, им действительно очень хотелось бы захватить Купянск и Лиман, проведя линию обороны по Осколу. Россияне также хотят оккупировать всю Донецкую область, однако это максимум их возможностей.

"Что касается планов на 2025 и 2026 год, мне кажется, что прогноз Bild очень преуменьшен. Фактически этот прогноз указывает на то, что Россия хочет отхватить еще какие-то территории вместе с Харьковом и на этом остановиться. А это не так. Остановиться даже на этом для россиян будет недопобедой", – объяснил Дикий.

Кремлевский режим сейчас ясно демонстрирует, что не готов соглашаться на "непобеду".

На что надеются в России

Захватить Харьков до 2025 года и остановиться – это не то, что устроит российские власти. Им нужна полная оккупация Украины.

Сейчас не важно, насколько это правда или нет. Они настолько себя убедили, что у них ситуация такая: либо они побеждают нас, а победа – это не просто Харьков, а Киев, Львов и выход на границу. На эту победу готовы жертвовать любые ресурсы, потому что победа потом все спишет. Или же, в лучшем случае, суд в Гааге,

– заметил экс-командир "Айдара".

Руководители России хорошо понимают, что они военные преступники. Но, вероятно, они опираются на опыт Иосифа Сталина, который также был страшным военным преступником. Однако при этом он вышел одним из победителей Второй мировой войны. Поэтому судили не его, а он.

"Поэтому видят они картину мира именно так: если они проиграют эту войну, или хотя бы недовыиграют, тогда они преступники и их судят. Если же они все же выигрывают и оккупируют всю Украину, ценой даже нескольких миллионов россиян и страшного проседания экономики, то победа им списывает все", – подчеркнул Дикий.

В России очень надеются, что победить им помогут выборы в Соединенных Штатах в 2024 году. А именно приход к власти Дональда Трампа, по их убеждению, перекроет Украине все поставки оружия и финансирования.

Таким образом уже в 2025 году россияне планируют захватить крупные города по всей Украине. Однако такой план россиян довольно шаткий и может не воплотиться в реальность.

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