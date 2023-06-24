Оккупанты на Херсонском направлении раздумывают развернуть пушки на Россию: перехват
Источник:"Николаевский Ванёк"
Российские захватчики после событий в России думают о том, чтобы вернуть свои пушки в другом направлении. В частности, в сторону страны-агрессора.
Оккупанты объясняют друг другу, что Пригожин пушки на минобороны России направил. В частности, наемники из ППК "Вагнер" идут в направлении Москвы.
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О чем говорят оккупанты между собой на Херсонщине
Все х**ня. Сейчас мы свои пушки развернем в Россию,
– говорит оккупант.
Далее в перехвате 205 российской бригады слышно, как враги начинают говорить о Пригожине, направившем пушки на минобороны России. Другой объясняет вероятную причину подобных действий. Мол, 23 июня минобороны России ракетами ударило по вагнеровцам.
"И таких разговоров/переписок мы наблюдаем все больше и больше...", – объяснили в украинском телеграмм-канале.
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Мятеж Пригожина в России: коротко
- 23 июня владелец вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что российская армия нанесла ракетный удар по ЧВК "Вагнера". По его словам, жертв много.
- Впоследствии "Повар Путина" заявил, что вагнеровцы начинают двигаться в Москву. В частности, они взяли под контроль военные объекты и аэродром в Ростове. Далее – начали контролировать военные объекты в Воронеже. То есть, до столицы России остается ориентировочно 500 километров.
- В украинской разведке заявили, что мятеж Пригожина – это начало краха России. По данным представителя украинской разведки, это внутренний российский конфликт и противостояние, являющиеся прямым следствием преступной военной агрессии режима Путина против Украины.