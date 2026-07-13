ЕС исключил патриарха Кирилла и основателя "Лукойла" из нового пакета санкций против России, – СМИ

Европейский Союз пошел на значительные уступки при подготовке новых ограничительных мер в отношении страны-агрессора. Ряд влиятельных лиц и экономических ограничений был исключен из официального проекта под давлением отдельных государств-членов.

Об этом сообщает издание"Европейская правда" со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Что известно об ослаблении ограничений Евросоюза?

Из проекта 21-го пакета санкций Европейского Союза против России исключили имена патриарха Русской православной церкви Кирилла и основателя нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова. По информации издания, такое решение было принято по требованию Болгарии. Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявлял о намерении наложить вето на ограничения, поскольку они могли негативно повлиять на экономику страны, где "Лукойл" владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом.

Кроме того, в ходе согласования пакета санкций ряд других ограничений был существенно ослаблен. В частности, спектр применения запрета на въезд в ЕС для российских боевиков значительно сократят, а предложение о полном запрете импорта трески, минтая и некоторых других видов рыбы вообще исключили из проекта.

Также не будет реализован первоначальный план жестких ограничений в отношении сжиженного газа российского происхождения и соответствующих танкеров. В то же время страны ЕС договорились о временном замораживании ценового потолка на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель.

В настоящее время европейские государства рассматривают требование Австрии о снятии санкций и размораживании активов российской инвестиционной компании Rasperia. Эту фирму связывают с олигархом Олегом Дерипаской, и у нее есть судебные претензии к дочерней структуре австрийского банка Raiffeisen.

Позже стало известно, что Болгария полностью поддержит 21 пакет санкций ЕС против России после того, как из санкционного списка изъяли патриарха РПЦ Кирилла, основателя "Лукойла" Вагита Алекперова и руководителя компании, поставляющей комплектующие для метро Софии. По словам главы МИД Велиславы Петровой, болгарские оговорки были учтены.

Добавим, предложение запретить патриарху Кириллу въезд в ЕС исходило от главного дипломата Евросоюза Каи Каллас, поскольку глава РПЦ открыто поддерживает и оправдывает российское вторжение в Украину. Однако против этого шага, помимо Болгарии, выступила также Италия из-за позиции Ватикана, где считают проблематичным введение санкций против главы религиозной конфессии.

Напомним, накануне своей смерти сенатор США Линдси Грэм сообщил, что Белый дом одобрил обновленную версию законопроекта о новых санкциях против России, который уже поддержали 85 сенаторов. Документ предусматривает введение санкций и торговых ограничений не только против Москвы, но и против стран, которые закупают российскую нефть и помогают Кремлю финансировать войну. Президент Владимир Зеленский приветствовал эту инициативу, подчеркнув, что усиление санкционного давления является важным условием для достижения справедливого мира.