Возвращение из плена защитников "Азовстали", потери врага на Юге: основное за 211 день войны
Идут уже 211 сутки полномасштабного вторжения россии в Украину. Герои ВСУ героически защищают родную землю от русских оккупантов.
Еще один день приближает Украину к победе. О событиях 211 суток полномасштабной войны читайте в материале 24 канала.
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05:10 Во время Генассамблеи ООН Владимир Зеленский представил "формулу честного и справедливого мира". Она содержит 5 предпосылок:
- уверенность в том, что враг будет наказан;
- обеспечение защиты жизни человека;
- восстановление безопасности и территориальной целостности;
- обеспечение гарантий безопасности;
- решительность бороться против дальнейшей агрессии.
04:30 В ОК "Юг" поделились сведениями о ситуации на фронте. За прошедшие сутки нашим морским пехотинцам удалось уничтожить российский Ми-24. Кроме того, украинская авиация нанесла 21 удар по врагу. Удалось поразить:
- 2 командных пункта непосредственно в Херсоне,
- 2 пункта управления в Нововоскресенском и Дудчанах,
- склады боеприпасов в Пятихатках и Херсоне,
- 3 района скопления вооружения, техники и живой силы в Дудчанах и Новой Каховке,
- радиолокационную станцию "Зоопарк" в Крутом Яру.
Кроме того, враг понес потери. Наши защитники ликвидировали:
- 41 захватчика,
- 4 танка,
- 12 единиц другой автобронетехники,
- зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2/3".
02:06 В сети опубликовали полный список тех, кого удалось вернуть из плена во время прошлого обмена. По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, это был чрезвычайно сложный процесс. Сначала в список входило только 50 имен, но впоследствии его удалось расширить.
01:28 Президент назвал мощную команду, которая занималась освобождением из плена защитников "Азовстали". По словам президента, операцией по возвращению домой руководят:
- руководитель Офиса Президента Андрей Ермак;
- глава разведки Кирилл Буданов;
- глава СБУ Василий Малюк;
- депутат Рустем Умеров.
01:00 Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. В нем он отметил, что медведчука обменяли на 200 защитников Украины. Он также добавил, что за 5 командиров наше государство отдало 55 предателей. Кроме того, вернуть из плена удалось 10 иностранных военных.
Смотрите обращение Зеленского за 21 сентября: видео
00:49 По состоянию на данный момент глава ОП Андрей Ермак сообщил, что из плена удалось освободить 215 защитников нашего государства. Отметим, что среди них – 108 героев "Азовстали".
00:48 Стало известно, что для возвращения защитников Украины наше государство отдало виктора медведчука.
00:23 Президент Владимир Зеленский выступил на сессии Генассамблеи ООН. В своей речи глава государства отметил, что Россия опасается переговоров. Поэтому она пытается обманывать всех, чтобы хоть как-то переждать зиму. Поэтому Зеленский призвал признать россию государством-спонсором терроризма.
00:10 Продолжили поступать хорошие новости об освобождении защитников "Азовстали". Из плена удалось вернуть также командиров:
- Сергея Волынского,
- Святослава Паломара,
- Дениса Прокопенко,
- Олега Хоменко,
- Дениса Шлега.