Угрожали бросить "на мясо" и привязывали к кресту: что скрывает 211 бригада – расследование

В апреле 2022 года была создана 211 понтонно-мостовая бригада, командиром которой стал полковник Олег Побережнюк. Хотя эта бригада считается "жирной", потому что не участвует в боевых действиях, в ней хватает внутренних проблем, таких как издевательства над военными, вымогательство денег, кумовство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Украинской правды".

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Кумовство внутри 211 понтонно-мостовой бригады

Как рассказали расследователи, жена Олега Побережнюка работала в Каменец-Подольском ТЦК, и в подразделении начали массово появляться люди из окружения командира. Таким образом заместителем комбрига стал кум Побережнюка Валерий Пастух, а крестник возглавил один из взводов в первом батальоне бригады.

В полк подтянулись люди из Каменец-Подольского, многие из них заканчивали местный военный инженерный институт. Побережнюк – один из выпускников этого вуза. То есть сформировался круг людей, которые имели давние дружеские или родственные отношения или служили вместе,

– говорит один из ротных.

Журналисты действительно обнаружили немало семей внутри бригады – около десятка. Один из офицеров рассказывает, что там есть "мужья и жены, родители и сыновья, кумовья, дальние родственники, любовницы, друзья, одноклассники, соседи и все остальные, кого возможно привлечь из своего окружения". И это не могло произойти случайно, ведь людей не мобилизуют в конкретную бригаду из конкретного села.

Что известно об издевательствах и вымогательстве в бригаде

Весной 2024 года работники тернопольской Военной службы правопорядка (ВСП) запросили у 211 бригады данные о протоколах на бойцов, которые употребляли алкоголь или наркотики в течение 2023-го года.

Однако, во втором батальоне не составляли протоколы на некоторых военных, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент командиром был Валерий Пастух. В разгар проверок его повысили до начальника штаба – заместителя командира бригады, кем он остается до сих пор.

В ходе служебной проверки солдаты рассказывали мне, что для того, чтобы на тебя не составляли протокол, надо было заплатить от 5 до 20 тысяч гривен тому, кто обнаружил нарушение,

– рассказывает офицер отделения психологической поддержки персонала Остафийчук.

Также проверка выявила факты избиения военных, которые употребляли алкоголь, но отказывались платить деньги. В основном за этим был замечен сын начштаба Пастуха и крестник комбрига Побережнюка – капитан Владислав Пастух. Он издевался над военными во время командировок для строительства фортификаций на Донетчине, Харьковщине и Днепропетровщине.

Один из бойцов рассказал, что за употребление алкоголя его неоднократно наказывали финансово и физически с применением грубой физической силы,

"Также меня привязывали к деревянному кресту и физически издевались надо мной", – говорит он.

Владислав Пастух на фоне привязанного к кресту военнослужащего / фото УП

После этой истории, Пастуха-младшего перевели на службу в другую часть. А его отец выплатил средства пострадавшим военным, которые написали рапорты и доказали переводы квитанциями. Но Пастух не понес никакой ответственности за это.

Кроме этого, в конце 2023 года военные, которых якобы отправили в Херсонскую область, строили дом в Хмельницкой области для комбрига Побережнюка. При этом они получили премию по 100 тысяч гривен за день пребывания на самом "нуле".

А тем временем 1 ноября 2024 года Побережнюк получил от президента орден Богдана Хмельницкого III степени – "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга".