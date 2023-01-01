Она просто проезжала мимо: в Хмельницком рассказали о гибели девушки из-за атаки

В Хмельницком рассказали, при каких обстоятельствах 22-летняя девушка попала под обстрел в канун нового года. Известно, что она получила тяжелые ранения, и врачи не смогли ее спасти.

Девушка скончалась 1 января 2023 года, пишет 24 канал. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в эфире телемарафона Единые новости рассказал, что известно о трагедии.

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Что известно о трагедии в Хмельницком

Руководитель областной военной администрации рассказал, что у них было 2 ракетных удара: по воинской части и по заправке. Первая ракета ударила в часть, повредила технику, вторая – в АЗС, поскольку она недалеко от военного объекта.

Взрывы повредили линию электросетей, емкость с газом. Обломки ударили по автомобилям, домам.

У нас было восемь человек госпитализированных. К сожалению, девушка 22 года Оксана… Сегодня ночью (1 января 2023 – 24 канал) перестало биться ее сердце,

– рассказал Сергей Гамалий.

Он уточнил, что она просто проезжала мимо в автомобиле. В машине было два взрослых человека и два ребенка.

"Просто проезжали рядом", – рассказал глава ОВА.

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибшей девушки. Россия должна понести наказание за все преступления на Украинской земле.

По данным местного издания vsim.ua, погибшую девушку звали Оксана Музыка. Из ее соцсетей известно, что она была обручена.

22-летняя девушка погибла в результате атаки россиян / Скриншот 24 канала

Что известно о трагедии в Хмельницкой области