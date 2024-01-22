ЕС готовит масштабный план помощи Украине на 22 миллиарда долларов, – WSJ
Источник:The Wall Street Journal
Европейский Союз разрабатывает новый план военной помощи Украине, предусматривающий совместные закупки вооружений на сумму 22 миллиарда долларов США. Это станет ответом на нынешнее военное превосходство России.
В то время как украинские войска отстаивают свои позиции на фронте, Евросоюз планирует инвестировать в артиллерийские боеприпасы и другое оборудование. Также лидеры Альянса соберутся 1 февраля для обсуждения экономического пакета для Украины, который может составить до 50 миллиардов евро.
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Новая стратегия поддержки Киева
Новый план ЕС предусматривает возмещение государствам-членам за военную помощь Украине. Это позволит увеличить объемы поставок вооружений и боеприпасов, необходимых для эффективной обороны. Германия, Великобритания и другие страны уже обязались выделить миллиарды долларов в поддержку Украины.
Если учитывать зависимость Украины от внешней поддержки, то выбор, сделанный странами-членами и партнерами ЕС в ближайший период: либо позволит Украине решительно прогрессировать, либо серьезно подорвет ее способность противостоять,
– цитирует The Wall Street Journal.
Кроме того, предложение ЕС предусматривает создание специализированного военного фонда, обеспечивающего стабильное финансирование военных потребностей Украины. Это позволит сосредоточиться на совместных закупках и избежать блокировки выплат, скажем, со стороны Венгрии.
Ожидается, что новый фонд поможет увеличить производство важного вооружения и обеспечит наше государство необходимыми ресурсами для противостояния агрессии. Он также будет стимулировать европейские оборонные компании к расширению производственных мощностей.Обратите внимание! По словам официальных лиц, обсуждение плана начнется в ближайшие дни, а лидеры стран ЕС вынесут этот вопрос на саммите 1 февраля. Однако для воплощения стратегии в жизнь потребуется единодушная поддержка всех государств-членов, которая может занять некоторое время.
Этот шаг Евросоюза – ответ на потребность Украины в международной поддержке, особенно в контексте задержки дополнительной военной помощи из США. Европейские лидеры признают, что их решения в ближайшем будущем будут иметь решающее значение для способности Украины противостоять России.
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Предлагаемые меры направлены на укрепление обороноспособности Украины и обеспечение ее необходимыми ресурсами для длительной борьбы за свою независимость. В Брюсселе стремятся добиться консенсуса среди своих членов, чтобы оказать Украине всестороннюю поддержку в это критическое время.
Другие шаги Евросоюза
- Недавно 24 Канал писал, что Евросоюз разработал пакет гарантий безопасности для Украины. По предварительной информации, 22 января будут выработаны конкретные предложения, которые могут обсудить европейские лидеры во время следующего заседания Евросовета.
- В то же время источники нашего издания отмечают, что в Берлине готовят новый масштабный пакет санкции против России, который планируют принять к 2-й годовщине с начала полномасштабного вторжения – то есть до 24 февраля 2024 года.