ЕС готовит масштабный план помощи Украине на 22 миллиарда долларов, – WSJ

Европейский Союз разрабатывает новый план военной помощи Украине, предусматривающий совместные закупки вооружений на сумму 22 миллиарда долларов США. Это станет ответом на нынешнее военное превосходство России.

В то время как украинские войска отстаивают свои позиции на фронте, Евросоюз планирует инвестировать в артиллерийские боеприпасы и другое оборудование. Также лидеры Альянса соберутся 1 февраля для обсуждения экономического пакета для Украины, который может составить до 50 миллиардов евро.

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Новая стратегия поддержки Киева

Новый план ЕС предусматривает возмещение государствам-членам за военную помощь Украине. Это позволит увеличить объемы поставок вооружений и боеприпасов, необходимых для эффективной обороны. Германия, Великобритания и другие страны уже обязались выделить миллиарды долларов в поддержку Украины.

Если учитывать зависимость Украины от внешней поддержки, то выбор, сделанный странами-членами и партнерами ЕС в ближайший период: либо позволит Украине решительно прогрессировать, либо серьезно подорвет ее способность противостоять,

– цитирует The Wall Street Journal.

Кроме того, предложение ЕС предусматривает создание специализированного военного фонда, обеспечивающего стабильное финансирование военных потребностей Украины. Это позволит сосредоточиться на совместных закупках и избежать блокировки выплат, скажем, со стороны Венгрии.

Ожидается, что новый фонд поможет увеличить производство важного вооружения и обеспечит наше государство необходимыми ресурсами для противостояния агрессии. Он также будет стимулировать европейские оборонные компании к расширению производственных мощностей.

По словам официальных лиц, обсуждение плана начнется в ближайшие дни, а лидеры стран ЕС вынесут этот вопрос на саммите 1 февраля. Однако для воплощения стратегии в жизнь потребуется единодушная поддержка всех государств-членов, которая может занять некоторое время.

Этот шаг Евросоюза – ответ на потребность Украины в международной поддержке, особенно в контексте задержки дополнительной военной помощи из США. Европейские лидеры признают, что их решения в ближайшем будущем будут иметь решающее значение для способности Украины противостоять России.

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Предлагаемые меры направлены на укрепление обороноспособности Украины и обеспечение ее необходимыми ресурсами для длительной борьбы за свою независимость. В Брюсселе стремятся добиться консенсуса среди своих членов, чтобы оказать Украине всестороннюю поддержку в это критическое время.

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