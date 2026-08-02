24 дрона поразили 19 объектов: в Военно-воздушных силах сообщили подробности ночной атаки

В ночь на 2 августа Россия совершила очередную масштабную атаку беспилотниками по Украине. Всего оккупанты запустили более сотни ударных дронов различных типов, большинство из которых удалось сбить украинской противовоздушной обороне.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Сколько дронов сбила противовоздушная оборона?

В ночь на 2 августа, начиная с 18:00 1 августа, российские войска провели атаку на Украину с использованием 133 ударных беспилотников различных типов. Для нанесения удара оккупанты применили беспилотники типа Shahed, в частности реактивные модификации, а также "Герберу", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с территории России – из районов Орла и Курска, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма, из района Гвардейского.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 109 вражеских беспилотников различных типов. Дроны были обезврежены на севере, юге и востоке Украины.

Несмотря на эффективную работу сил противовоздушной обороны, полностью избежать последствий атаки не удалось. По предварительной информации, зафиксировано попадание 24 ударных беспилотников в 19 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых дронов зафиксировали еще в трех местах.

На момент публикации утренней сводки воздушная атака еще продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются российские беспилотники, поэтому граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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Напомним, российские войска днем 1 августа нанесли авиационный удар по центральному району Херсона, применив две управляемые авиационные бомбы. По данным начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в результате удара погибла 54-летняя жительница Херсона, получившая смертельные ранения.

Также пострадали 18 человек, самому молодому пострадавшему – 21 год. У раненых медики диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, осколочные ранения, ушибы, переломы и сотрясение головного мозга. Помимо человеческих жертв, в результате российского авиаудара повреждены здания в Центральном районе города.