Сегодня, 17 сентября, Херсон празднует 244 годовщину со дня основания. Читайте в материале 24 канала историю города и сопротивления херсонцев с 24 февраля.

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Когда был основан город

В 1778 году архитектор Михаил Ветошников создал проект Херсонской крепости и начал ее строительство. Собственно, этот год считается началом основания города. Интересно, что завершили строительство крепости аж в 1988 году.

Внутри укрепления был комплекс административных зданий, в частности его украшение – ансамбль Дворцовой площади в центре.

С начала основания Херсон был портовым городом, поскольку имел выход к морю. 31 мая 1778 года был открыт первый Херсонский морской порт.

Предыстория

Хотя официальный год основания Херсона 1778, важно знать, что город возник не на пустом месте по приказу екатерины II. Херсон имеет чрезвычайную предысторию, которая своими корнями уходит в IX век. В это время популярным становится морской путь по Днепру "Из Варяг в Греки" – от стран Скандинавии по Днепру в Черное море до Византии.

На месте впадения реки в море, очевидно, время от времени возникают непостоянные поселения. Однако уже в 1084 году в летописи упоминается о "городе Олешье" на этих территориях. Современные историки называют его "морскими воротами Украины-Руси".

Во времена Казацкой эпохи в пределах современного Херсона существовали только сезонные казацкие рыбные промыслы. Но казаки, как глубоко религиозные люди, пытались обустроить там походные храмы. Известно об урочище в плавнях Днепра, которое называлось Церковка.

В 1737 году казаки кошевого атамана Ивана Малашевича в районе современного Порта-Элеватора построили укрепление Александровский шанец.

Герб Херсона

В 1803 году утвердили первый герб города. На нем был изображен щит, на сером фоне которого расположен черный двуглавый орел, держащий в правой лапе лавровую ветвь, а в левой – пламя. В центре фигуры расположен голубой щиток с золотым православным крестом и четырьмя лучами.

Первый герб Херсона / Фото из открытых источников

Современный герб города утвердили в 2005 году. Он имеет такой вид: на лазурном фоне, в форме геральдического французского щита, в верхней половине размещены ворота Херсонской крепости.

Современный герб Херсона / Фото из открытых источников

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Оккупация Херсона

24 февраля путинские войска вошли в Генический и Скадовский районы Херсонской области. В первые дни были захвачены Геническ, Скадовск, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Каховская ГЭС, а также мосты через Днепр и Северокрымский канал.

1 марта оккупанты начали артиллерией обстреливать город областного центра – сам Херсон. ВСУ вынуждены были отступить – россияне через несколько дней полностью контролировали город.

Украинская мэрия Херсона продолжала работать до 25 апреля. Позже захватчики назначили свою так называемую власть.

Героическое сопротивление врагу

Жители города с первых недель оккупации не боялись выходить на митинги и заявлять о своей проукраинской позиции. Горожане собирались на центральной Площади Свободы с украинскими флагами и иногда "голыми руками" перекрывали дорогу военной технике.

Фото митингов против оккупации в Херсоне / Коллаж 24 канала

Митинги и акции протеста проходили регулярно до середины весны. Россияне применяли свето-шумовые и слезоточивые гранаты, чтобы разогнать протестующих. Также в городе до сих пор действует партизанское движение. Регулярно партизаны взрывают автомобили с оккупантами.

"Хлопок" в Херсоне

Украинские Вооруженные Силы постоянно бьют по позициям захватчиков в городе и области. В последние недели количество "хлопка" в Херсоне значительно выросло.

Около недели назад украинская армия во второй раз попала в казарму, где жили путинские вояки. Также часто "бавовнятко" наведывается к Антоновскому мосту.

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