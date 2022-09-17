Сьогодні, 17 вересня, Херсон святкує 244 річницю від дня заснування. Читайте у матеріалі 24 каналу історію міста та опору херсонців від 24 лютого.

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Коли було засноване місто

У 1778 році архітектор Михайло Вєтошніков створив проєкт Херсонської фортеці та розпочав її будівництво. Власне, цей рік вважається початком заснування міста. Цікаво, що завершили будівництво фортеці аж у 1988 році.

Усередині укріплення був комплекс адміністративних будівель, зокрема його окраса – ансамбль Палацової площі в центрі.

Від початку заснування Херсон був портовим містом, оскільки мав вихід до моря. 31 травня 1778 року було відкрито перший Херсонський морський порт.

Передісторія

Хоча й офіційний рік заснування Херсона 1778, важливо знати, що місто постало не на порожньому місці за наказом катерини II. Херсон має надзвичайну передісторію, що своїм корінням сягає IX століття. У цей час популярним стає морський шлях по Дніпру "Із Варяг у Греки" – від країн Скандинавії по Дніпру у Чорне море до Візантії.

На місці впадання річки у море, очевидно, час від часу постають непостійні поселення. Однак уже в 1084 році в літописі згадується про "город Олешшя" на цих теренах. Сучасні історики називають його "морськими воротами України-Русі".

У часи Козацької доби в межах сучасного Херсона існували лише сезонні козацькі рибні промисли. Але козаки, як глибоко релігійні люди, намагалися облаштувати там похідні храми. Відомо, про урочище у плавнях Дніпра, яке мало назву Церковка.

У 1737 році козаки кошового отамана Івана Малашевича в районі сучасного Порту-Елеватора збудували укріплення Олександрівський шанець.

Герб Херсона

У 1803 році затвердили перший герб міста. На ньому був зображений щит, на сірому фоні якого розташований чорний двоглавий орел, що тримає в правій лапі лаврову гілку, а в лівій – полум’я. У центрі фігури розміщений блакитний щиток із золотим православним хрестом та чотирма променями.

Перший герб Херсона / фото з відкритих джерел

Сучасний герб міста затвердили у 2005 році. Він має такий вигляд: на лазуровому тлі, у формі геральдичного французького щита, у верхній половині розміщена брама Херсонської фортеці.

Сучасний герб Херсона / фото з відкритих джерел

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Окупація Херсона

24 лютого путінські війська ввійшли в Генічеський та Скадовський райони Херсонської області. У перші дні були захоплені Генічеськ, Скадовськ, Олешки, Каховка, Нова Каховка, Гола Пристань, Каховська ГЕС, а також мости через Дніпро і Північнокримський канал.

1 березня окупанти почали артилерією обстрілювати місто обласного центру – самий Херсон. ЗСУ змушені були відступити — росіяни через декілька днів повністю контролювали місто.

Українська мерія Херсона продовжувала працювати до 25 квітня. Пізніше загарбники призначили свою так звану владу.

Героїчний спротив ворогу

Жителі міста від перших тижнів окупації не боялися виходити на мітинги та заявляти про свою проукраїнську позицію. Містяни збиралися на центральній Площі Свободи з українськими прапорами й інколи "голіруч" перекривали дорогу військовій техніці.

Фото мітингів проти окупації в Херсоні / колаж 24 каналу

Мітинги та акції протесту відбувались регулярно до середини весни. Росіяни застосовували світло-шумові та сльозогінні гранати, аби розігнати протестувальників. Також у місці дотепер діє партизанський рух. Регулярно партизани підривають автомобілі з окупантами.

"Бавовна" в Херсоні

Українські Збройні Сили постійно б'ють по позиціях загарбників в місті та області. В останні тижні кількість "бавовни" в Херсоні значно зросла.

Близько тижня тому українська армія вдруге влучила в казарму, де жили путінські вояки. Також часто "бавовнятко" навідується до Антонівського моста.

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