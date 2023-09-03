25 беспилотников атаковали Одесскую область: большинство сбили, но есть попадания и пострадавшие
Источник:Воздушные силы ВСУ
В ночь на 3 августа россияне массированно атаковали Одесскую область. Силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако, к сожалению, есть попадания.
Оккупанты ночью совершили несколько волн атак дронами-камикадзе "Шахед". Вражеские беспилотники были нацелены на юг Одесской области.
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В Воздушных силах рассказали о ночной атаке
В ночь на 3 сентября 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн атак по данным БПЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления: мыса Чауда временно оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска.
Всего оккупанты выпустили по Украине 25 дронов. Украинским силам ПВО удалось сбить 22 из них.
Всего зафиксированы пуски 25 ударных БПЛА "Shahed-136/131", которые атаковали южные районы Одесской области. 22 из них уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины,
говорится в сообщении.
Что известно о последствиях атаки
В Силах обороны Юга сообщили, что враг атаковал гражданскую инфраструктуру Подунавья и уточнили, что массированная дроновая атака длилась более 3,5 часа. Оккупанты попали в прифронтовую инфраструктуру. К сожалению, 2 человека получили ранения.
К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Предварительно известно о 2 пострадавших гражданских лицах. Им оказана медицинская помощь,
– рассказали защитники.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил журналистам "Суспильне", что травмировались два сотрудника порта – их госпитализировали. Он добавил, что на месте действуют все соответствующие службы, а правоохранительные органы фиксируют последствия российской атаки.
Согласно данным Национальной полиции, пострадали двое мужчин в возрасте 34 и 42 лет. У одного диагностировали ожог плеча, а у другого оглушение от ударной волны.
В правоохранительных органах добавили, что кроме припортовой инфраструктуры обломки от беспилотников попали на территорию частного дома.
Что известно о ночной атаке "Шахедами"
- В 23:42 Воздушные сообщили, что зафиксировали пуски нескольких групп "Шахедов" из района полигона Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарска в России. Они сразу предупредили о возможном распространении воздушной тревоги по вектору движения дронов-камикадзе.
- Впоследствии дроны зафиксировали в акватории Черного моря – воздушную тревогу объявили в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
- Позже стало ясно, что вражеские дроны двигаются на юг Одесской области. Жителей Измаильского района призывали соблюдать осторожность.
- Силы противовоздушной обороны работали несколько часов. Об отбое угрозы объявили только в 04:48.