25 беспилотников атаковали Одесскую область: большинство сбили, но есть попадания и пострадавшие

В ночь на 3 августа россияне массированно атаковали Одесскую область. Силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако, к сожалению, есть попадания.

Оккупанты ночью совершили несколько волн атак дронами-камикадзе "Шахед". Вражеские беспилотники были нацелены на юг Одесской области.

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В Воздушных силах рассказали о ночной атаке

В ночь на 3 сентября 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн атак по данным БПЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления: мыса Чауда временно оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска.

Всего оккупанты выпустили по Украине 25 дронов. Украинским силам ПВО удалось сбить 22 из них.

Всего зафиксированы пуски 25 ударных БПЛА "Shahed-136/131", которые атаковали южные районы Одесской области. 22 из них уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины,

говорится в сообщении.

Что известно о последствиях атаки

В Силах обороны Юга сообщили, что враг атаковал гражданскую инфраструктуру Подунавья и уточнили, что массированная дроновая атака длилась более 3,5 часа. Оккупанты попали в прифронтовую инфраструктуру. К сожалению, 2 человека получили ранения.

К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Предварительно известно о 2 пострадавших гражданских лицах. Им оказана медицинская помощь,

– рассказали защитники.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил журналистам "Суспильне", что травмировались два сотрудника порта – их госпитализировали. Он добавил, что на месте действуют все соответствующие службы, а правоохранительные органы фиксируют последствия российской атаки.

Согласно данным Национальной полиции, пострадали двое мужчин в возрасте 34 и 42 лет. У одного диагностировали ожог плеча, а у другого оглушение от ударной волны.

В правоохранительных органах добавили, что кроме припортовой инфраструктуры обломки от беспилотников попали на территорию частного дома.

Что известно о ночной атаке "Шахедами"