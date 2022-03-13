25 точек поражения, в больницах – не только военные: детали об авиаударе по Яворовскому полигону

Оккупанты 13 марта нанесли удар по Яворовскому полигону на Львовщине. Известно о 25 точках поражения.

В больницу попали не только военные. Об этом сказал глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, сообщает 24 канал.

Важно В результате обстрела полигона на Львовщине 9 человек погибли, 57 – травмированы

Оккупанты били четко по военному объекту

Около полигона расположены населённые пункты. Известно примерно 25 точек поражения, которые уже обследовали военные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В больницах находятся не только военные. Однако это был удар четко по военным объектам,

– подчеркнул Козицкий.

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Что известно об авиаударе по Яворовскому полигону

Утром 13 марта оккупанты выпустили 8 ракет по Международному центру миротворчества и безопасности на Львовщине. Известно, что в результате обстрела погибли 9 человек, еще 57 – травмированы.

Из-за атаки на Яворовский полигон министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной. Мэр Львова Андрей Садовый напомнил, что от Яворова до НАТО – всего 20 километров.

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