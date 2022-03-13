В лікарню потрапили не лише військові. Про це сказав голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, повідомляє 24 канал.

Важливо Внаслідок обстрілу полігону на Львівщині 9 людей загинули, 57 – травмовані

Окупанти гатили чітко по військовому об'єкті

Біля полігону розташовані населені пункти. Відомо про приблизно 25 точок ураження, які вже обстежили військові Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В лікарнях перебувають не тільки військові. Однак це був удар чітко по військових об'єктах,

– наголосив Козицький.

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Що відомо про авіаудар по Яворівському полігоні

Зранку 13 березня окупанти випустили 8 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Відомо, що внаслідок обстрілу загинули 9 людей, ще 57 – травмовані.

Через атаку на Яворівський полігон міністр оборони України Олексій Резніков вкотре закликав закрити небо над Україною. Мер Львова Андрій Садовий нагадав, що від Яворова до НАТО – лише 20 кілометрів.

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