Взрывы на Полтавщине и работа ПВО на Днепропетровщине: хронология 252 дня войны

2 ноября 2022 , 06:10
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Со дня полномасштабного вторжения России прошел 252 день. ВСУ смело защищают нас и наши земли от российских захватчиков и каждый день приближают победу Украины.

24 канал собрал все самые важные события, которые произошли на фронте и в тылу, за 1 ноября. Больше – читайте дальше.

Внимание Сбитие вражеских дронов над Полтавщиной, и "Аллигаторов" – на Херсонщине: хронология 251 дня войны

2:58 На Юге за минувшие сутки ВСУ уничтожили:

  • 25 оккупантов,
  • 3 реактивные системы залпового огня "Град",
  • самоходную крупнокалиберную гаубицу "Акация",
  • самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона",
  • зенитно-ракетный комплекс "Тор",
  • 11 единиц автобронетехники,
  • 3 склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.

1:30 В ряде областей вечером 1 ноября объявляли воздушную тревогу. Звуки взрывов слышали в Кременчуге Полтавской области. Мэр города Виталий Малецкий подтвердил, что вражеские объекты зафиксировали над городом.

В группе мониторинга вражеской авиации отметили, что на Днепропетровщине работали силы ПВО. Официальной информации об этом пока нет.

В СМИ появились данные, что один дрон Shahed-136 двигался в направлении Днепра. Около 23.14 местные сообщили о звуках взрывов в городе. Однако утверждали, что это тоже работа ПВО. После 1:00 в Днепре объявили отбой тревоги.

 

Автор: Софія Ковнір