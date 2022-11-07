"Хлопок" в Донецке, ликвидированные склады в Херсонской области: хронология 257 дня войны

Со дня полномасштабного вторжения России прошло 257 дней. Украинские защитники защищают наши земли от российских захватчиков и каждый день приближают победу Украины.

Об основных событиях, случившихся на фронте и в тылу в течение 7 ноября, читайте в материале 24 канала.

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06:00 Сводка ОК "Юг" о ситуациях на поле бои:

за сутки враг потерял на Юге Украины 14 военных, 3 единицы автобронетехники, пункт управления дронами, 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах;

есть ликвидированные захватчики в результате удара ВСУ по базе в Новой Каховке, где находились около 200 российских оккупантов;

в Бериславе местных жителей заставляют "эвакуироваться" до 10 ноября.

05:40 Оккупированный Донецк посетил "хлопок". Местные жители сообщили о "прилетах" по оккупационной администрации. На месте происшествия вспыхнул пожар.

02:54 Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что советник Джо Байдена Джейк Салливан тайно сотрудничает с Кремлем. Так, Штаты пытаются сдержать Путина от применения ядерного оружия. В то же время, как утверждают, тайное решение войны в Украине политики не обсуждают.

02:13 В оккупированном Донецке матери мобилизованных студентов обратились к Владимиру Путину. Они жалуются, что их детей отправили на войну без подготовки и просят вернуть.

00:13 Российские ракетоносцы с буквами Z и V 9 месяцев пробыли в Средиземном море, надеясь зайти в Черное море. Оттуда они планировали запускать ракеты по Украине. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган не пропустил суда, поэтому после месяцев ожидания они возвращаются во Владивосток.