26 автобусов поехали из Запорожья в Бердянск

Для эвакуации мариупольцев отправили еще одну колонну автобусов. Они курсируют из Запорожья в Бердянск, чтобы оттуда вывезти горожан.

Об очередной колонне автобусов рассказывают в телеграмме Мариупольского городского совета.

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В сторону Мариуполя отправились еще 26 автобусов

Сообщается, что из Запорожья в Бердянск отправились еще 26 автобусов. Они отправились в Бердянск, Мангуш, а также Никольский.

Ранее стало известно, что в направлении Мариуполя из Запорожья отправили 21 автобус.

Напомним, что для эвакуации из Донецкой области 21 марта открыли гуманитарные коридоры:

Бердянск – Запорожье. Место зборов – спорткомплекс на улице Мелитопольское шоссе, 27;

В Мангушской территориальной общине эвакуация будет из села Юрьевка. Место сборов – пансионат "Смена".

Никольское – Запорожье. Место собрания – школа номер 2, улица Парковая, 23.

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