На Закарпатье ночью зафиксировали землетрясение
Источник:Главный центр специального контроля
27 февраля зафиксировали землетрясение в районе села Большая Добронь – в 19 километрах к западу от Мукачево Закарпатской области. Его магнитуда – 3,3.
Глубина землетрясения – 2 километра. Его зафиксировали в 3:15 ночи.
Важно В Турции снова произошло землетрясение: под ударом – многострадальный Хатай
На Закарпатье произошло землетрясение
Эксперты рассказали, что землетрясение не несет угрозы населению. По классификации относится к сильно ощутимым.
Землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом – немногими,
– заявили в Главном центре специального контроля.
Специалисты напомнили, что последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, зарегистрировано из района Иршаве 3 января 2023 года с магнитудой 3,8 на глубине 6 километров.
Местонахождение сейсмического источника / Карта
Землетрясения в Украине: последние новости
- Ранее сейсмологи зафиксировали в Украине землетрясение. Колебания земли произошли 1 декабря в 11:02.
- По данным сейсмологов, эпицентром землетрясения стал район города Новоднестровск, что в Черновицкой области.
- В последний раз землетрясение в Черновицкой области фиксировали сравнительно недавно. Толчки были 18 ноября 2022 года, а их магнитуда составляла 2,7 балла по шкале Рихтера.
- В 15:28 3 января на территории Закарпатской области в районе города Иршава случилось землетрясение. Толчки происходили на глубине 6 километров. Их магнитуда составляла 3,8 балла по шкале Рихтера.
- Кстати, на территории Закарпатской области наиболее мощные землетрясения зарегистрировали 23 января 2020 года и 27 октября 2021 года с магнитудами 3,0 и 3,1 соответственно.