В 3 – 4 министерствах могут сменить лидеров, – Кравчук
Источник:24 канал
Об отставках в правительстве медиа говорят уже несколько месяцев – называют разные фамилии. В "Слуге народа" подтвердили, что в ближайшее время могут быть сменены лидеры 3 – 4 министерств.
Такую информацию заместитель главы фракции Евгения Кравчук озвучила в эфире программы "Перекрестный допрос" Екатерины Соляр на 24 канале. О каких именно министерствах говорится – не сказала.
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"Есть планы в нескольких министерствах. В 3 – 4 ведомствах могут быть сменены лидеры", – заявила Кравчук.
Она не назвала фамилии этих министров, объяснив тем, что огласка плохо влияет на работу.
Не могу назвать фамилии. Я знаю их, но не хотела бы анонсировать,
– подчеркнула Кравчук.
"Арахамия правильно говорит, что как только звучат какие – то фамилии – у человека появляются проблемы в работе", – отметила заместитель председателя фракции.
Отставки в правительстве: кого могут подвинуть
- Нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда в начале сентября заявил, что в октябре в отставку уйдет все правительство вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
- Такое заявление сразу начали опровергать его коллеги. Кравчук тогда объяснила, что это "его личное мнение".
- В то же время "слуга" Марина Бардина надеется, что весной в отставку отправят министра обороны Андрея Тарана.
- В СМИ распространяли слухи и о вероятной отставке министра юстиции Дениса Малюськи. Тот сказал, что такой просьбы не получал, а информация в телеграм-каналах – настоящий "шлак".
- К слову, под вопросом и работа спикера парламента Дмитрия Разумкова. О его отставке заговорили из-за законопроекта об олигархах.