Третья штурмовая бригада официально стала Третьим армейским корпусом
- Третья штурмовая бригада в Украине превратилась в Третий армейский корпус под командованием Андрея Билецкого.
- Основы корпуса включают боевую подготовку, профессиональный сержантский корпус, управление, планирование и технологичность.
В Украине продолжается реформа Вооруженных Сил. Третья штурмовая бригада отныне стала Третьим армейским корпусом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 3 отдельной штурмовой бригады.
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Что известно о расширении 3 ОШБр в корпус
В День украинского добровольца, 14 марта, Третья штурмовая стала Третьим Армейским Корпусом под командованием Андрея Билецкого.
Как отмечают в пресс-службе, бойцы 3 ОШБр три года получали уникальный опыт в ожесточенных битвах, проводили успешные контрнаступления, становились самыми эффективными в применении дронов на передовой.
Военные бригады внедряли технологии, меняли подход к подготовке личного состава и создали лучший в стране рекрутинг. Запустили собственные школы FPV и НРК. Создавали масштабные культурные и просветительские проекты. Однако, по их словам, сейчас пришло время расширить горизонты.
Наши планы – изменить принципы этой войны. А значит изменить и сам ход войны в пользу Украины. Si vis pacem, para bellum. Слава Украине,
– отмечает Андрей Билецкий.
По словам Билецкого, основами построения армейского корпуса является боевая подготовка, профессиональный сержантский корпус, работа с управлением, планированием, и технологичность.
Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал переход ВСУ на новую организационную структуру с корпусами. Командирами корпусов должны быть наиболее подготовленные и перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением.