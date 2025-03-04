Можно ли выезжать за границу лицу с инвалидностью 3 группы: объяснение от юристов

Некоторые категории призывного возраста в 2025 году могут выезжать за границу во время действия военного положения. Среди них лица с инвалидностью 3 группы.

Юристы отмечают, что это закреплено в законодательстве и подтверждается соответствующими нормативными актами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию INSEININ.

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Что нужно для пересечения границы лицам с 3 группой инвалидности

Закон предусматривает, что лица с любой группой инвалидности могут пересекать границу без ограничений.

Количество пересечений границы не ограничивается, а основаниями для выезда могут быть разные причины: лечение, обучение, работа, отдых или личные обстоятельства,

– пишут юристы.

Обратите внимание! К 3 группе инвалидности относятся лица, которые имеют незначительные недостатки здоровья, что почти не влияют на работоспособность и повседневную жизнь. Отсрочку от мобилизации можно получить, если диагностированы такие болезни, как гастрит, хронический бронхит, астма, гипертоническая болезнь, легкая форма рассеянного склероза, легкие формы артрита, сахарный диабет в стадии компенсации, легкие формы депрессии и тому подобное.

Для того, чтобы лицо 3 группы инвалидности могло выехать из страны, оно должно предоставить пограничникам следующие документы:

действительный загранпаспорт,

документ, подтверждающий статус лица с инвалидностью: удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи в связи с инвалидностью.

военно-учетный документ, где содержится отметка об отсрочке или снятия с воинского учета.

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Документы об инвалидности обязательно должны быть выданы в Украине. Если 3 группа инвалидности была установлена в другой стране, то по соответствующим документам выехать не удастся.

Решение о разрешении на пересечение границы принимается непосредственно пограничниками. Если они откажут в выезде, то должны предоставить письменное объяснение с основаниями.

Такое решение можно потом обжаловать в суде.