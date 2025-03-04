Юристи наголошують, що це закріплено в законодавстві та підтверджується відповідними нормативними актами.​ Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на юридичну компанію INSEININ.

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Що треба для перетину кордону особам із 3 групою інвалідності

Закон передбачає, що особи із будь-якою групою інвалідності можуть перетинати кордон без обмежень.

Кількість перетинів кордону не обмежується, а підставами для виїзду можуть бути різні причини: лікування, навчання, робота, відпочинок або особисті обставини,

– пишуть юристи.

Зверніть увагу! До 3 групи інвалідності належать особи, які мають незначні вади здоров'я, що майже не впливають на працездатність і буденне життя. Відстрочку від мобілізації можна отримати, якщо діагностовано такі хвороби, як гастрит, хронічний бронхіт, астма, гіпертонічна хвороба, легка форма розсіяного склерозу, легкі форми артриту, цукровий діабет у стадії компенсації, легкі форми депресії тощо.

Для того, щоб особа 3 групи інвалідності могла виїхати з країни, вона повинна надати прикордонникам наступні документи:

дійсний закордонний паспорт,

документ, що підтверджує статус особи з інвалідністю: посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю.​

військово-обліковий документ, де міститься відмітка про відстрочку або зняття з військового обліку.​

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Документи про інвалідність обов'язково мають бути видані в Україні. Якщо 3 група інвалідності була встановлена в іншій країні, то за відповідними документами виїхати не вдасться.

Рішення про дозвіл на перетин кордону приймається безпосередньо прикордонниками. Якщо вони відмовлять у виїзді, то мають надати письмове пояснення з підставами.

Таке рішення можна потім оскаржити у суді.