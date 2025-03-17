Оккупант застрелился, когда увидел украинский дрон: 3-я штурмовая бригада показала "охоту"

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают уничтожать врага в Харьковской области. Операторы БпЛА показали, как "охотились за головами" оккупантов.

Один из российских военных самостоятельно застрелился после того, как увидел украинский дрон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 3-ю ОШБр.

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Как дроны охотятся на оккупантов

В понедельник, 17 марта, защитники поделились результатами работы подразделения беспилотных систем "DEUS EX MACHINA" из 2-го штурмового батальона.

Но последнее "слово" за пилотами Тройки. "На винтах" догнали пехоту в поле, посекли траншеи и разоблачили врага в зданиях. Цель – уничтожить все вражеское, до выжженной земли,

– написали в 3-й ОШБр.

Один из захватчиков "сработал на опережение" – застрелился из своей же винтовки, когда понял неизбежность собственной гибели.

Как украинские дроны ужасают оккупантов: смотрите видео

К слову, в День украинского добровольца, 14 марта, Третья штурмовая стала Третьим Армейским Корпусом под командованием Андрея Билецкого. Целых 3 года бойцы получали уникальный опыт в ожесточенных битвах – проводили успешные контрнаступления, становились эффективными в применении дронов, внедряли технологии и меняли подход к подготовке личного состава.