Один із російських військових самостійно застрелився після того, як побачив український дрон. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 3-ю ОШБр.

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Як дрони полюють на окупантів

У понеділок, 17 березня, захисники поділилися результатами роботи підрозділу безпілотних систем "DEUS EX MACHINA" з 2-го штурмового батальйону.

Але останнє "слово" за пілотами Трійки. "На гвинтах" наздогнали піхоту в полі, посікли траншеї й викрили ворога в будівлях. Мета – знищити все вороже, до випаленої землі,

– написали в 3-й ОШБр.

Один із загарбників "спрацював на випередження" – застрелився зі своєї ж гвинтівки, коли зрозумів неминучість власної загибелі.

Як українські дрони жахають окупантів: дивіться відео

До слова, у День українського добровольця, 14 березня, Третя штурмова стала Третім Армійським Корпусом під командуванням Андрія Білецького. Цілих 3 роки бійці здобували унікальний досвід у запеклих битвах – проводили успішні контрнаступи, ставали найефективнішими у застосуванні дронів, впроваджували технології та змінювали підхід до підготовки особового складу.