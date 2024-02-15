Двум бригадам России нанесли критическое поражение, – 3-я штурмовая о передислокации в Авдеевку
Источник:3-я отдельная штурмовая бригада
Третью штурмовую срочно передислоцировали в район Авдеевки. Бойцы уже нанесли двум бригадам агрессора критическое поражение.
Об этом сообщила пресс-служба бригады. Отметили, что наши защитники вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит враг, передает 24 Канал.
Важно Мы делаем все возможное, чтобы удержать занимаемые позиции, – Сырский об Авдеевке и Купянске
Бригадам врага нанесены критические поражения
Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные оккупантами районы Авдеевки. Силы агрессора на отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.
Командир Третьей штурмовой заявил, что бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Наши военные вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник, отметил Андрей Билецкий.
За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже, после подтверждения необходимых данных,
– отметили в 3 ОШБр.
Добавили, что объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Россия продолжает активную ротацию своих войск, перебрасывает в город новые силы и средства.
Третью штурмовую перебросили в район Авдеевки
- Утром 15 февраля в Третьей штурмовой подтвердили информацию. Отметили, что бригаду срочно передислоцировали для усиления украинских войск в районе Авдеевки.
- "Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая", – заявили в Третьей штурмовой.
- Заметим, что накануне Главнокомандующий ВСУ посетил воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.
- Александр Сырский заявил, что оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями, продолжают применять тактику "мясных штурмов".
- "Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложную обстановку Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери. В то же время принимаем все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов", – подчеркнул генерал-полковник.