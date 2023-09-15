Командиры 3 ОШБр рассказали, сколько стоит снаряжение штурмовика

Наверное, каждый видел ролики Третьей штурмовой в соцсетях и восхищался мужеством этой бригады. Но штурм вражеских позиций – это не только об оружии и броне.

Ребята берут с собой на боевые задания множество вещей, которые могут понадобиться. Командиры 3 ОШБр показали свой "рабочий лук" и рассказали, сколько это стоит, в видеопроекте "Украинский Свидетель".

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В новом ролике проекта – командиры 3 отдельной штурмовой бригады, Макар и Натс. После записи большого интервью о войне за посадки журналисты проекта сняли дополнительный материал – о распаковке снаряжения ребят.

Командиры показали, во что они одеваются, что берут на штурмы и рассказали, сколько все это стоит. Стоимость полного комплекта приблизительная: большинством снаряжения обеспечивает бригада, некоторые вещи бойцы получают в подарок от побратимов и близких.

Что берут на задание штурмовики 3 ОШБр / Скриншоты 24 Канала

Кроме оружия и брони, снаряжение штурмовика включает:

аптечку и турникеты;

дополнительные баллистические пакеты – усиление брони в бронежилете;

дополнительные магазины;

дымовые гранаты;

разная мелочь типа фонариков, батареек, запасных раций и много другой амуниции.

Кроме боевого снаряжения Макар носит в своих подсумках то, что поддерживает его боевой дух: фотографии и письма близких – и оберег, который ему подарила подруга.

Также штурмовики крепят на шлемы GoPro. Макар рассказал, зачем это делается.

Это нужно не только для того, чтобы снимать видео для TikTok. Благодаря съемке после штурма мы можем разбирать индивидуальные ошибки каждого бойца и понимать, над чем именно ему нужно работать,

– поделился военный.

Сколько стоит снаряжение штурмовика: смотрите видео

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