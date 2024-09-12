"Дрон-дракон" выжигает оккупантов на Харьковщине: 3 ОШБр показала первые кадры применения

Украина продолжает совершенствовать собственное вооружение, чтобы противостоять России. Недавно был разработан "дрон-дракон", который распыляет зажигательную смесь на позиции россиян.

Бойцы 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ показали, как применяют новейший БпЛА на Харьковщине. С его помощью были уничтожены позиции россиян, что прятались между деревьями.

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Как 3 ОШБр применяет "дрона-дракона"

В 3 ОШБр рассказали, что новейший "дрон-дракон" способен "на раз" выжечь целую посадку.

Это ноу-хау в стиле лихого Вьетнама. Пахнет как лаки страйк, как жгучая месть и как хорошо зажаренная вражеская пехота,

– делятся впечатлениями военные.

Также бойцы опубликовали видео, на котором можно увидеть работу "дрона-дракона". Новейший дрон с легкостью запил лесополосу и засыпал ее огнем.

"Дрон-дракон" уничтожает позиции россиян: смотрите видео

"Новинка в сфере дронов распыляет зажигательную смесь и способна уничтожить дотла вражеские позиции, склады БК и всю занятую оккупантами зеленку", – отметили в сообщении.