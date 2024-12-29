Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского. Другим важным анонсом от лидера государства стало появление военного омбудсмена. Указ о назначении уже готов, но фамилию держат в тайне – она станет известна 30 декабря. Гарант заверил, что выбрал сильную кандидатуру. И попросил Верховную Раду Украины и правительство поддержать новации.

Смотрите также На этом будет настаивать Трамп: какие гарантии безопасности могут быть у Украины

Какое решение примут США 30 декабря

Киев ждет официального объявления от Соединенных Штатов Америки 30 декабря. Зеленский назвал его важным решением Америки в поддержку Украины.

Значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в течение этих лет войны на защиту Украины. И должно поддержать стабилизационную работу на фронте сейчас: чем более полное снабжение от партнеров, то больше сохраненных жизней наших ребят,

– так президент охарактеризовал решение американцев.

Глава государства подчеркнул: продолжается также работа с другими партнерами, чтобы они тоже сохраняли поддержку на необходимом уровне.

Какова ситуация на фронте

Согласно сообщению Генштаба, на Покровском направлении было 40 атак, 8 боев еще продолжаются. На Времовском направлении было 19 атак, на Кураховском – 18.