Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського. Іншим важливим анонсом від лідера держави стала поява військового омбудсмена. Указ про призначення вже готовий, але прізвище тримають у таємниці – воно стане відомо 30 грудня. Гарант запевнив, що обрав сильну кандидатуру. І попросив Верховну Раду України та уряд підтримати новації.

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Яке рішення ухвалять США 30 грудня

Київ чекає на офіційне оголошення від Сполучених Штатів Америки 30 грудня. Зеленський назвав його важливим рішенням Америки на підтримку України.

Значні пакети підтримки для наших воїнів. Те, що працює протягом цих років війни на захист України. І має підтримати стабілізаційну роботу на фронті зараз: що більш повне постачання від партнерів, то більше збережених життів наших хлопців,

– так президент охарактеризував рішення американців.

Очільник держави підкреслив: триває також робота з іншими партнерами, щоб вони теж зберігали підтримку на необхідному рівні.

Яка ситуація на фронті

Відповідно до повідомлення Генштабу, на Покровському напрямку було 40 атак, 8 боїв ще тривають. На Времівському напрямку було 19 атак, на Курахівському – 18.