Что будет с 300 миллионами долларов для Украины от США: глава Палаты дал ответ

Ранее через СМИ распространялась информация о том, что США могут изъять из своего оборонного бюджета 300 миллионов долларов, предназначенных для помощи Украине. Спикер Палаты представителей рассказал, что будет с этой суммой.

Глава Палаты представителей США Кевин Маккарти ранее сообщал о своем намерении изъять 300 миллионов долларов из оборонного бюджета для Украины. Однако позже республиканец изменил мнение.

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Что сказал спикер Палаты

Маккарти пообещал сохранить помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона. Как объяснил спикер, он решил оставить эти средства после того, как понял, что в другом бюджетном законопроекте тоже предусмотрены деньги для нашего государства. Речь идет о проекте закона о финансировании Государственного департамента и зарубежных операций.

По его словам, изъять помощь Украине из бюджета Госдепартамента и зарубежных операций становится все труднее. Поэтому Маккарти решил оставить деньги для Украины в обоих законопроектах.

Что этому предшествовало

300 миллионов долларов касаются финансирования программы "Помощь Украине в обеспечении безопасности". Ее запустили в 2014 году после первой агрессии России против нашей страны.

Недавно телеканал CNN сообщал о намерениях республиканцев изъять финансирование помощи Украине из оборонного бюджета. Таким образом они хотели разблокировать голосование за другие бюджетные вопросы.

Лидеры республиканских фракций в Конгрессе вели по этому поводу дискуссии. После провала голосования за оборонный бюджет США в Палате представителей они хотели убедить ультраправое крыло партии одобрить другие бюджетные расходы.

Другие заявления Маккарти

Напомним, после выступления Владимира Зеленского перед американскими конгрессменами Маккарти немного пообщался с журналистами. Он назвал разговор с украинским лидером хорошим и продуктивным, однако подчеркнул, что не изменил своей позиции.

Маккарти тогда заявлял, что не поддержит одобрение пакета помощи Украине на сумму в 24 миллиарда долларов из-за миграционных проблем в США. Он хотел, чтобы администрация Джозефа Байдена стала уделять больше внимания борьбе с нелегальной миграцией и опасался, что сосредоточение только на вопросах оказания помощи Украине помешает этому.