Народный депутат Олег Дунда рассказал 24 Каналу, что Вашингтон, Лондон и Варшава уже давно приняли решение о том, что Украина должна победить. Он также отметил, что не было никаких сомнений, что помощь Украине прекратится.

Читайте также Долетят до Крымского моста и не только: зачем Украине ракеты ATACMS и когда США могут их предоставить

Поставка ракет

По словам депутата, информация о предоставлении Украине ATACMS абсолютно правдива. Вероятно, количество ракет наше государство получит в скором времени.

Это подтверждение тех непубличных переговоров, которые велись на этой неделе в Соединенных Штатах.

– сказал Дунда.

Снятие напряжения между Польшей и Украиной

Фактически удалось решить вопрос с Польшей. Зеленский и Анджей Дуда заявили, что существуют пути разрешения зернового кризиса. В частности, президент Польши подчеркнул, что государство будет в дальнейшем поддерживать Украину.

У меня не было никаких сомнений и планировалось, что такой результат будет. И мы уже сняли то напряжение, которое было между нашими государствами. Мы должны понимать, что более близких партнеров как Варшавы, Лондона и Вашингтона у нас не будет. Они будут стоять за нашими спинами,

– заметил Дунда.

Дунда назвал главные результаты поездки Зеленского в США: смотреть видео

Изменения станут очевидными с возвращением делегации в Украину

Самое главное – синхронизация украинских действий с союзниками. По мнению нардепа, когда украинская делегация вернется из США, произойдут существенные сдвиги по логистике и поставкам. В частности, произойдут изменения в кадровой политике, которая будет уподоблена видению наших партнеров.

Она должна также увеличить поддержку и шансы на нашу победу. Поэтому воспринимаем этот визит как не то что достаточно успешный, а вообще успешный,

– подытожил Олег Дунда.

Новый пакет помощи Украине от США