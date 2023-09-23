Народный депутат Олег Дунда рассказал 24 Каналу, что Вашингтон, Лондон и Варшава уже давно приняли решение о том, что Украина должна победить. Он также отметил, что не было никаких сомнений, что помощь Украине прекратится.
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Поставка ракет
По словам депутата, информация о предоставлении Украине ATACMS абсолютно правдива. Вероятно, количество ракет наше государство получит в скором времени.
Это подтверждение тех непубличных переговоров, которые велись на этой неделе в Соединенных Штатах.
– сказал Дунда.
Снятие напряжения между Польшей и Украиной
Фактически удалось решить вопрос с Польшей. Зеленский и Анджей Дуда заявили, что существуют пути разрешения зернового кризиса. В частности, президент Польши подчеркнул, что государство будет в дальнейшем поддерживать Украину.
У меня не было никаких сомнений и планировалось, что такой результат будет. И мы уже сняли то напряжение, которое было между нашими государствами. Мы должны понимать, что более близких партнеров как Варшавы, Лондона и Вашингтона у нас не будет. Они будут стоять за нашими спинами,
– заметил Дунда.
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Изменения станут очевидными с возвращением делегации в Украину
Самое главное – синхронизация украинских действий с союзниками. По мнению нардепа, когда украинская делегация вернется из США, произойдут существенные сдвиги по логистике и поставкам. В частности, произойдут изменения в кадровой политике, которая будет уподоблена видению наших партнеров.
Она должна также увеличить поддержку и шансы на нашу победу. Поэтому воспринимаем этот визит как не то что достаточно успешный, а вообще успешный,
– подытожил Олег Дунда.
Новый пакет помощи Украине от США
- Американский президент Джо Байден 22 сентября объявил новый пакет помощи Украине. Он должен усилить ПВО нашего государства и укрепить оборону.
- Кроме того, Байден упомянул и о танках Abrams. Президент США подчеркнул, что они придут уже в Украину на следующей неделе.
- Также Зеленский в своем видеообращении сообщил, что "есть новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства. И долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие".