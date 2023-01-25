Борьба за истребители F-16, Залужный получил миллион долларов: хронология 336 дня войны

Россия продолжает попытки наступления на Украину, однако ВСУ оказывают врагу мощное сопротивление. Оккупанты не оставляют попыток продвигаться на нескольких направлениях фронта.

Но россиянам не удается добиться успехов на фронте, их потери постоянно растут. Детальнее о том, какая ситуация у наших военных и на дипломатическом фронте читайте в тексте 24 Канала.

Заметьте Оккупанты уменьшили количество наступлений и атак в направлении Белогоровки, – Гайдай

03:13 Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что США одобрительно относятся к решительным действиям Владимира Зеленского против коррупции и безответственности. В частности, в сообщении говорится, что Штаты и дальше будут поддерживать наше государство во внедрении важных антикоррупционных реформ.

Напомним, что 24 января в Украине уволили многих должностных лиц, в том числе председателей ОВА.

02:28 Во время своего вечернего обращения президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, россияне уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. Мир должен объединиться сильнее, чтобы не дать врагу осуществить его циничные планы.

01:56 Глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал новую дипломатическую борьбу. На этот раз по поставкам украинскому государству истребителей F-16.

01:05 Президент Украины подписал закон об ужесточении ответственности для военных 24 января. Это усиливает уголовное наказание военнослужащих за неисполнение приказов руководства.

00:00 Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины получил от американца украинского происхождения один миллион долларов. Все эти деньги Валерий Залужный пожертвовал на ВСУ.