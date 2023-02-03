США пришлют Украине наземные бомбы с радиусом действия 150 километров: хронология 345 дня войны

Украинские защитники уже 345 дней отбивают атаки российских оккупантов. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут на Донбассе.

Информацию о том, что происходит на фронте и в тылу, 24 Канал собрал дальше в материале.

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03:07 Глава государства ответил на петицию за ветирование закона об ужесточении ответственности для военных. Зеленский отметил, что при принятии решения о подписании учел позицию Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командиров воинских частей.

В военном руководстве убеждены, что этот закон позволит избежать необоснованных потерь личного состава. Также президент призвал Кабмин усовершенствовать механизм применения к военным ответственности за правонарушения.

02:38 Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении мандатов депутатов ОПЗЖ. Президент отметил, что в законодательстве Украины нет инструментов, которые позволили бы одномоментно и срочно сделать это. Однако Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения.

01:25 Атташе по вопросам обороны Украины в США Борис Кременецкий рассказал, что украинские военные опережают график учений на системах Patriot. Уже через несколько недель наши защитники завершат тренировку.

00:41 США приняли первое решение о конфискации активов России. Их могут направить Украине. Речь идет о 5,4 миллиона долларов, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву. Как сообщили в СМИ, 2 февраля окружной судья федерального суда Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать эти средства.

00:06 США направят Украине наземные бомбы с радиусом действия 150 километров. Они войдут в новый пакет помощи, который планируют объявить 3 февраля. Об этом сообщили в Financial Times.