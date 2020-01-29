34 дня поисков: в Амазонских лесах нашли живыми пропавших женщину и 3 ее детей – фото

Сорокалетняя женщина и трое ее детей месяц выживали в лесах Амазонии. Семья заблудилась во время отдыха на дикой природе: сошли с тропы, и не смогли отыскать правильный путь.

Чтобы выжить, мама и трое ее детей питались ягодами. Самому маленькому ребенку всего 10 лет, двоим старшим – 12 и 14 лет соответственно. Об удивительном спасении семейства информирует Daily Mail.

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За месяц семейство пропутешествовало из Колумбии к границе с Перу, где на них наткнулось местное племя Секоя. Именно его члены связались со спасателями Перу.

Все это время за поисками членов своей семьи тщательно следил отец. Он встретил родных со слезами на глазах. Последний раз он видел жену и детей еще в прошлом году – 19 декабря, в день их исчезновения.



Муж обнимает спасенную жену/ фото CEN



Слезы счастья/ фото CEN

Мама с детьми шли по течению реки Путумайо, надеясь выйти к людному месту. В итоге им это удалось.

Мы продержались полчаса без питьевой воды, а потом потеряли сознание. Мы должны были все время пить воду, потому что без нее девочки не могли ходить,

– рассказала спасенная женщина об эпизоде из вынужденного странствия.

Мать также подтвердила, что они ели дикие фрукты и все, что могли найти в течение 34 дней.



Спасенный ребенок на носилках/ фото CEN



Спасенное дитя/ фото CEN



Мама и дети страдают от обезвоживания, их госпитализировали/ фото CEN

Туристов доставили в больницу с симптомами недоедания и незначительными травмами. На фото видно, как люди осунулись, однако медики уверяют: они быстро восстановятся.



Чудесное спасение семейства/ фото CEN

В этом районе нашли семью

Почему людей так долго не могли найти? Потому что территория амазонских дождевых лесов имеет площадь в почти 7 миллионов квадратных километров. Эта область поделена между 9 странами: Бразилией, Колумбией, Перу, Венесуэлой, Эквадором, Боливией, Гайаной, Суринамом и Французской Гвианой. Это – крупнейший лесной массив на планете, в котором кое-где еще никогда не ступала нога человека.