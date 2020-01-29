07:53
29 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Теория Жириновского про коронавирус. Россиян отговаривают от доллара
      Вєсті Кремля
      21:45, 28 января
      Вести.UA: безработный Ляшко и бешеные заработки. Дорогущая покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:23, 28 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      34 дня поисков: в Амазонских лесах нашли живыми пропавших женщину и 3 ее детей – фото

      238 Читати новину українською
      На носилках – спасенная девочка (одна из 3 детей, потерявшихся с мамой в джунглях) / CEN

      Сорокалетняя женщина и трое ее детей месяц выживали в лесах Амазонии. Семья заблудилась во время отдыха на дикой природе: сошли с тропы, и не смогли отыскать правильный путь.

      Чтобы выжить, мама и трое ее детей питались ягодами. Самому маленькому ребенку всего 10 лет, двоим старшим – 12 и 14 лет соответственно. Об удивительном спасении семейства информирует Daily Mail.

      Смотрите также: На российском Сахалине в ловушку попали 600 рыбаков: их льдину оторвало от берега – видео

      За месяц семейство пропутешествовало из Колумбии к границе с Перу, где на них наткнулось местное племя Секоя. Именно его члены связались со спасателями Перу.

      Все это время за поисками членов своей семьи тщательно следил отец. Он встретил родных со слезами на глазах. Последний раз он видел жену и детей еще в прошлом году – 19 декабря, в день их исчезновения.


      Муж обнимает спасенную жену/ фото CEN


      Слезы счастья/ фото CEN

      Мама с детьми шли по течению реки Путумайо, надеясь выйти к людному месту. В итоге им это удалось.

      Мы продержались полчаса без питьевой воды, а потом потеряли сознание. Мы должны были все время пить воду, потому что без нее девочки не могли ходить,
      – рассказала спасенная женщина об эпизоде из вынужденного странствия.

      Мать также подтвердила, что они ели дикие фрукты и все, что могли найти в течение 34 дней.


      Спасенный ребенок на носилках/ фото CEN


      Спасенное дитя/ фото CEN


      Мама и дети страдают от обезвоживания, их госпитализировали/ фото CEN

      Туристов доставили в больницу с симптомами недоедания и незначительными травмами. На фото видно, как люди осунулись, однако медики уверяют: они быстро восстановятся.


      Чудесное спасение семейства/ фото CEN

      В этом районе нашли семью

      Почему людей так долго не могли найти? Потому что территория амазонских дождевых лесов имеет площадь в почти 7 миллионов квадратных километров. Эта область поделена между 9 странами: Бразилией, Колумбией, Перу, Венесуэлой, Эквадором, Боливией, Гайаной, Суринамом и Французской Гвианой. Это – крупнейший лесной массив на планете, в котором кое-где еще никогда не ступала нога человека.

      Путин может потерять пост президента, ему предлагают другую должность
      сегодня
      230
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Чрезвычайное происшествие Перу Колумбия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      28 января , 22:30 Зв'язок Парнаса з Аваковим та Насіровим: нові докази в справі про імпічмент Трампа
      Сергій Лещенко 199
      28 января , 22:00 Главные новости 28 января: санкции ЕС против России и новые цены на газ
      Анастасія Зазуляк 532
      28 января , 21:06 Кто из украинских политиков чаще всего врет и манипулирует: инфографика
      Василь Денисюк 2300
      28 января , 19:00 Книги о Второй мировой и Холокосте, которые вы должны прочитать
      Зоя Казанжи 146
      28 января , 18:40 Третья мировая или новая страшилка: эксперт взвесил риски применения ядерного оружия
      Анатолій Максимов 3457
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук