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      На российском Сахалине в ловушку попали 600 рыбаков: их льдину оторвало от берега – видео

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      На юге Сахалина оторвало льдину с 600 рыбаками / ria.ru

      Примерно 600 рыбаков оказались в ледовой ловушке в Мордвиновом заливе, на Сахалине. Они остаются отрезанными от берега из-за того, что их льдину отнесло вглубь Охотского моря.

      Из-за сильного ветра в 20 метрах от берега образовалась большая трещина во льду, ее ширина составила 10 метров. Об этом информирует российский телеграм-канал Mash.

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      Там добавляют: сейчас на месте работают 20 спасателей, 16 единиц техники, в частности, – 10 от МЧС. Людей пока пытаются переправить на берег с помощью лодок. Однако к вылету уже готов пожарный самолет.

      В России от берега оторвало льдину с 600 рыбаками: видео

      Похожий случай на Сахалине уже случался несколькими днями ранее. Тогда на льдине оторвались от берега 300 рыбаков, все были спасены.

       Место, где произошел инцидент – Мордвинова залив в Охотском море

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие
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