Возможные провокации российких оккупантов: хронология 366 дня войны

Ровно год назад, утром 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Однако наше государство оказывает мощное сопротивление захватчикам и продолжает борьбу.

О достижениях на дипломатическом и военном фронтах, общей ситуации в стране в годовщину вторжения – читайте в материале 24 Канала.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, состав боеприпасов, состав горюче-смазочных материалов и один другой важный объект врага.Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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Украина может получить очередной пакет военной помощи США. Его общая сумма может составлять 2 миллиарда долларов. А озвучат о нем в годовщину полномасштабного вторжения.Британское Минобороны создало секретную оперативную группу. Она сконцентрировалась на том, чтобы Украина получала боеприпасы советского образца. Причем делать это было сложнее с каждым месяцем полномасштабного вторжения.Россия может получать от Китая дроны-камикадзе. По имеющейся информации, Bingo дала согласие на изготовление и тестирование 100 прототипов беспилотников ZT-180. Их планируют передать российскому минобороны до апреля 2023 года. Отметим, что такие дроны, по словам военных экспертов, способны нести боеголовку от 35 до 50 килограммов.Владимир Зеленский обратился к украинцам в традиционном обращении. В нем он рассказал о проведении расширенной Ставки и ходе событий на фронте. Также в обращении Зеленский прошёл по ситуации в Херсоне. Он отметил, что оккупанты повредили магистральный трубопровод. С его помощью отопление получали около 600 домов в городе или более 40 тысяч человек.