Епифаний обратился к УПЦ МП, Путин посетил оккупированный Мариуполь: хронология 389 дня войны

19 марта 2023, 06:30
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Полномасштабная война России с Украиной длится уже 389 дней. Украинские воины отбивают атаки наступающих на Востоке оккупантов.

О главных событиях 19 марта, борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне рассказывает 24 Канал.

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08:44 В Херсонской ОВА также сообщили, что происходило в регионе за минувшие сутки. В частности, россияне 53 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонской области. Противники выпустили 269 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков, беспилотников, также по области нанесли ракетные удары. В частности, было 5 ударов по жилым кварталам областного центра. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома. За сутки 2 человека получили ранения.08:42 В Харьковской области враг продолжает терроризировать мирное население обстрелами приграничных населенных пунктов. Под артиллерийским огнем оккупантов оказались не менее 13 населенных пунктов. Среди них:
  • Купянск,
  • Двуречная,
  • Волчанск,
  • Ветеринарное,
  • Гряниковка и др.

В поселке городского типа Двуречная в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас за ее жизнь сражаются медики.

Гуманитарное разминирование области продолжается. Пиротехники ГСЧС за минувшие сутки изъяли и обезвредили 45 единиц взрывоопасных предметов.

08:32 В Запорожской ОВА рассказали о ситуации в регионе по состоянию на воскресное утро 19 марта. Пересказываем, что известно:

  • Ситуация за предыдущие сутки на Запорожском направлении не претерпела существенных изменений.
  • Враг 77 раз обстрелял позиции украинских защитников с применением танков, реактивной и ствольной артиллерии.
  • Кроме того, захватчики нанесли удары по гражданской инфраструктуре в районе населенных пунктов Орехов, Чаривное, Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Белогорье, Полтавка, Каменское, Плавни.
  • Поступило 10 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры, спровоцированных обстрелами оккупантов.
  • Захватчики используют гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. Так, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района было сделано полевым госпиталем на 50 койко-мест.

08:29 В Киевской области сообщили о подозрении врачу, которая оставила в теле маленького мальчика отрезок салфетки.07:59 Потери врага по состоянию на 19 марта достигают 164 910 человек. Только за минувшие сутки войско россиян потеряло 710 оккупантов.

Потери россиян в технике по состоянию на 19 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

07:30 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночь в области прошла спокойно.

07:14 В Генштабе обнародовали ежедневную утреннюю сводку о ситуации на фронте. В частности, известно, что украинские воины за предыдущие сутки на пяти направлениях отбили более 80 атак врага. Далее приводим коротко главные тезисы:

  • Оккупанты упорно стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, однако терпят неудачу.
  • Бахмут остается эпицентром боевых действий.
  • Оккупанты продолжают жаловаться на низкий уровень обеспечения.
  • Кроме того, Россия спешит направить дополнительные военные силы под Угледар из-за того, что войска страны-агрессора значительно поредели на указанном направлении.
  • Украинская авиация 10 раз ударила по районам сосредоточения оккупантов. Также сбили БПЛА "Шахид-136".
  • Наши ракетные силы и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.
06:37 В Кремле утверждают, что Владимир Путин прилетел на вертолете во временно оккупированный Мариуполь. После этого российский агрессор якобы проехался по городу за рулем автомобиля.03:00 Глава МИД Индии Субрамания Джайшанкар заявил, что ситуация на границе с Китаем в западном гималайском регионе Ладакх является "хрупкой и опасной". Речь идет о местах, где войска стран расположены очень близко друг к другу.02:22 В Верховной Раде готовятся кардинально усилить полномочия министра обороны. В частности, Главнокомандующий ВСУ станет подчинен министру обороны, а не исключительно президенту страны, как это сейчас.01:40 Истребители НАТО перехватили российские самолеты вблизи воздушного пространства Эстонии. Заметим, что это уже второй раз за эту неделю.00:12 Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний записал обращение к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он отметил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре пока не говорится. Митрополит выразил надежду, что вскоре окончательный запрет Москве влиять на украинскую церковную жизнь подтвердят и государственным законом.
Автор: Лілія Траспетрихіна