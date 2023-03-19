Епифаний обратился к УПЦ МП, Путин посетил оккупированный Мариуполь: хронология 389 дня войны
Полномасштабная война России с Украиной длится уже 389 дней. Украинские воины отбивают атаки наступающих на Востоке оккупантов.
О главных событиях 19 марта, борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне рассказывает 24 Канал.
Читайте также Ночная атака "Шахидами" и обстрел Запорожья с С-300: хронология 388 дня войны
- Купянск,
- Двуречная,
- Волчанск,
- Ветеринарное,
- Гряниковка и др.
В поселке городского типа Двуречная в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас за ее жизнь сражаются медики.
Гуманитарное разминирование области продолжается. Пиротехники ГСЧС за минувшие сутки изъяли и обезвредили 45 единиц взрывоопасных предметов.
08:32 В Запорожской ОВА рассказали о ситуации в регионе по состоянию на воскресное утро 19 марта. Пересказываем, что известно:
- Ситуация за предыдущие сутки на Запорожском направлении не претерпела существенных изменений.
- Враг 77 раз обстрелял позиции украинских защитников с применением танков, реактивной и ствольной артиллерии.
- Кроме того, захватчики нанесли удары по гражданской инфраструктуре в районе населенных пунктов Орехов, Чаривное, Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Белогорье, Полтавка, Каменское, Плавни.
- Поступило 10 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры, спровоцированных обстрелами оккупантов.
- Захватчики используют гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. Так, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района было сделано полевым госпиталем на 50 койко-мест.
07:14 В Генштабе обнародовали ежедневную утреннюю сводку о ситуации на фронте. В частности, известно, что украинские воины за предыдущие сутки на пяти направлениях отбили более 80 атак врага. Далее приводим коротко главные тезисы:
- Оккупанты упорно стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, однако терпят неудачу.
- Бахмут остается эпицентром боевых действий.
- Оккупанты продолжают жаловаться на низкий уровень обеспечения.
- Кроме того, Россия спешит направить дополнительные военные силы под Угледар из-за того, что войска страны-агрессора значительно поредели на указанном направлении.
- Украинская авиация 10 раз ударила по районам сосредоточения оккупантов. Также сбили БПЛА "Шахид-136".
- Наши ракетные силы и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.