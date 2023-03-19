Епифаний обратился к УПЦ МП, Путин посетил оккупированный Мариуполь: хронология 389 дня войны

Полномасштабная война России с Украиной длится уже 389 дней. Украинские воины отбивают атаки наступающих на Востоке оккупантов.

О главных событиях 19 марта, борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне рассказывает 24 Канал.

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Купянск,

Двуречная,

Волчанск,

Ветеринарное,

Гряниковка и др.

В Херсонской ОВА также сообщили, что происходило в регионе за минувшие сутки. В частности, россияне 53 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонской области. Противники выпустили 269 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков, беспилотников, также по области нанесли ракетные удары. В частности, было 5 ударов по жилым кварталам областного центра. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома. За сутки 2 человека получили ранения.В Харьковской области враг продолжает терроризировать мирное население обстрелами приграничных населенных пунктов. Под артиллерийским огнем оккупантов оказались не менее 13 населенных пунктов. Среди них:

В поселке городского типа Двуречная в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас за ее жизнь сражаются медики.

Гуманитарное разминирование области продолжается. Пиротехники ГСЧС за минувшие сутки изъяли и обезвредили 45 единиц взрывоопасных предметов.

08:32 В Запорожской ОВА рассказали о ситуации в регионе по состоянию на воскресное утро 19 марта. Пересказываем, что известно:

Ситуация за предыдущие сутки на Запорожском направлении не претерпела существенных изменений.

Враг 77 раз обстрелял позиции украинских защитников с применением танков, реактивной и ствольной артиллерии.

Кроме того, захватчики нанесли удары по гражданской инфраструктуре в районе населенных пунктов Орехов, Чаривное, Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Белогорье, Полтавка, Каменское, Плавни.

Поступило 10 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры, спровоцированных обстрелами оккупантов.

Захватчики используют гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. Так, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района было сделано полевым госпиталем на 50 койко-мест.

В Киевской области сообщили о подозрении врачу, которая оставила в теле маленького мальчика отрезок салфетки.Потери врага по состоянию на 19 марта достигают 164 910 человек. Только за минувшие сутки войско россиян потеряло 710 оккупантов.

Потери россиян в технике по состоянию на 19 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночь в области прошла спокойно.

07:14 В Генштабе обнародовали ежедневную утреннюю сводку о ситуации на фронте. В частности, известно, что украинские воины за предыдущие сутки на пяти направлениях отбили более 80 атак врага. Далее приводим коротко главные тезисы:

Оккупанты упорно стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, однако терпят неудачу.

Бахмут остается эпицентром боевых действий.

Оккупанты продолжают жаловаться на низкий уровень обеспечения.

Кроме того, Россия спешит направить дополнительные военные силы под Угледар из-за того, что войска страны-агрессора значительно поредели на указанном направлении.

Украинская авиация 10 раз ударила по районам сосредоточения оккупантов. Также сбили БПЛА "Шахид-136".

Наши ракетные силы и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.

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